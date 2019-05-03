Trump kapsamlı ziyaret istedi
QDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Normandiya çıkarmasının yıldönümü için haziranda Avrupa’yı ziyaret edeceğini belirterek, “Hemen onun arkasından gelip gelmemeyi gözden geçiriyordu ama geçerken uğramak yerine belki bir ay sonra daha geniş kapsamda Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylüyorlar” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile görüşmesinden sonra dün gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:
“(Trump’ın olası ziyareti ve S-400 konusunda uzlaşı var mı? ) Sayın Cumhurbaşkanımız, Trump’la zaten sürekli telefonda konuşuyorlar. Bu telefon görüşmelerinin son derece pozitif olduğunu söylemek isterim. Bu pozitif ortamda bugüne kadar anlaşamadığımız konuları da gayet samimi bir şekilde ele alıyorlar. Son telefon görüşmesi de bu pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump’ı yine ülkemize davet etti. Önümüzdeki süreçte net tarih belirlenir. Bu görüşmelerde tabii ki YPG/PYD konusundan tutun da FETÖ konusuna, S-400’den F-35’e kadar gündemde olan tüm konular değerlendirilir.”
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