'Trump çok büyük oyuna geldi’

STRATEJİK ORTAĞA YAKIŞMAZ

“Amerika’nın özellikle son İzmir’deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Amerika bu adımla Türkiye’ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Bir taraftan model ortak diyeceksin, öbür taraftan stratejik ortak, müttefik diyeceksin, PKK ile FETÖ ile ilişkisi olan buradaki bir papazını savunmanın gayreti içine gireceksin. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye bu hukuk devleti anlayışı içinde hukukun gereği neyse bunu yapacak.

MAL VARLIĞINI DONDURACAĞIZ

Altı kez Amerika’ya girip çıkan, Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girmeyin. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. Sadece bu değil, Halk Bankamıza hiçbir alakası olmadığı halde, bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de asla doğru bulmuyoruz. Çünkü suçlu bedelini öder, ama suçu yoksa, ona bedel ödetme gayreti içine girmek kimsenin de haddine değildir. Kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, ‘Onu yakından takip ettim, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar’ demek suretiyle ‘Amerika’daki mal varlıklarına el koyuyoruz’ mantığı mantık değildir. Amerika’da herhangi bir mal varlığı olmayan bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değildir.

Şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika’nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağız, varsa. Arapların güzel bir atasözü var, ‘men dakka dukka.’ Biz de bunu yapacağız. Hiçbiri mütekabiliyet anlayışının dışında değildir. Siz böyle yaparsanız, bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız. Sayın Trump’a bunları söyledim. Dışişleri Bakanım, Singapur’da Dışişleri Bakanı’na söyledi, daha yeni. Söylenen ne? Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değil. Eğer burada samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım. Sizlerle Somali’de beraber olmadık mı? Biz sizlerle Afganistan’da beraber değil miyiz? Biz sizlerle dünyanın değişik yerlerinde, NATO’da bir ve beraber olduğumuz için ortak adımlar atmadık mı? Siz ortaklarınıza bu tür bir yaklaşım içinde olursanız, biz sizleri nasıl tanımlayacağız? Türkiye bu anlayışla, bu şekilde yaklaşımla terbiye edilemez.

BU MİLLETİ HİÇ TANIMAMIŞLAR

Bu sadece evanjelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür, olayın aslı budur. Burada Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyorum, onu da söyleyeyim. Bu oyunu Sayın Trump’ın bozması gerekir. Bizler bu noktada kararlıyız ve kararlı olarak duruşumuzu dürüst olduğumuz için aynen devam ettireceğiz. Biz dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar, sahte, düzmece tezgahlar üzerine kurmadık.

Türkiye’yi ve temsil ettiğimiz değerleri kendi iç politikalarının malzemesi haline dönüştürenler nasıl bir felaketin kapısını açtıklarını yakında anlayacaklardır. FETÖ meselesi ve Suriye politikası başta olmak üzere ülkemizin üzerine titrediği konuların Amerika tarafından hiçe sayıldığını görüyoruz. Amerika’nın çok basit bazı meseleleri bu derece büyütmesini bu arada sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Tekrar ediyoruz tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye’ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Bizi Amerikan sisteminin içeriklerini bilmemekle suçlayanların bu ülkenin tarihinden, kültüründen bihaber oldukları anlaşılıyor. Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik, eğmiyoruz.

Burası 2200 yılı aşan bir devlet geleneğine ve hafızasına sahip bir millettir. Bizi dün söylediğini bugün yalanlayan, rüzgara göre yön değiştiren devletlerle karıştıranlar çok yanılıyorlar. Ne Amerika yönetimiyle ne de diğer ülkelerle aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını düşünüyoruz. Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkün. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri o fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklıselime döneceklerine inanıyorum. Diplomasi kanalları çok yoğun şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum.”

SAVUNMA YOK TAARRUZ

Bölgemizde yaşanan karmaşanın ülkemizi de etkisi altına almaması için kendi kabuğumuza çekilmek yerine sorunların üzerine gitmeyi tercih ettik, savunma yok taarruz. Milletimizin birliğini, vatanımızın toprak bütünlüğünü, ülkemizin bekasını tehdit eden her mesele karşısında aktif bir politika ortaya koyuyoruz. Bu politikanın en somut örneklerini Suriye ve Irak’ta yaşadık. Ülkemize taşınmaya çalışılan sorunları kendi yerinde ve mecrasında çözmeye çalışıyoruz. Yakında bu doğrultuda yeni çok önemli adımlar atıyoruz. Sınırlarımızla birlikte komşularımızı da güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirene kadar durmayacağız. Sorunların çözüm yolunun krizleri tırmandırmaktan değil diplomasiden geçtiği inancıyla diyalog mekanizmalarını ön plana çıkartıyoruz. Ülkemize yönelik saldırıların sebeplerine şöyle bir bakın. Ortada bir tane akılla, mantıkla, gerçekçilikle, hakla, hukukla izah edilecek husus bulamazsınız. Tamamı da siyasi ve ekonomik olarak ülkemizi geriletmeye, sindirmeye, korkutmaya yönelik söylemler ve eylemlerle üzerimize gelenlere cevabımızı her fırsatta verdik, vereceğiz. Şimdi FETÖ’nün askerleri nerede, Amerika’da. Kim var arkasında kusura bakmasınlar Amerika var. Nerede Almanya’da. Maalesef Almanya oturup bunları konuşacağız bu nasıl dostluktur, ittifaktır? Bu ittifakı bozmaları gerekir veya sahiplenmeleri gerekir. Yaşadığımız tüm badireler karşısında asla geri adım atmadık, atmayacağız.”