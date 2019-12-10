Trüf ve trüf mantarı nedir? Trüf yağının faydaları nelerdir?

Süpermarketlerin raflarında bulunan Trüf yağı bir zeytinyağı bazı ile elde edilir. Restoranların menülerinde sıkça rastladığımız Trüf yağı mantarı kadar pahalı değildir. Peki, Trüf yağı faydalı mı? İşte, Trüf yağı ve mantarı hakkında merak edilen bilgiler.

TRÜF MANTARI NEDİR?

Trüf, görüntüsü ile taşı andıran bir mantardır ve sert bir yapısı vardır. Piştiğinde de çok sulanmamaktadır.

70 kadar çeşidi olduğu söylenen trüf mantarı; pek çok yerde yetişse de en değerli ve lezzetlileri, başta Fransa olmak üzere İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi Avrupa ülkelerinde üretilir. Sadece Fransa’da 20 bin kişi geçimini bu mantarlardan sağlamaktadır.

Trüf mantarı, patates gibi yer altında ve ağaç köklerine - özellikle de meşe ve kestane ağaçlarının köklerine - yakın yerlerde, toprağın 50 cm kadar altında yetişir. Ağaç köklerine yakın yerler seçmesinin nedeni ise, kökleri emerek ihtiyacı olan şeker ve organik asitleri sağlamasıdır.

Gelişmesi esnasında hassas bir doğal dengeye ihtiyacı vardır ve yaz sağanakları, uygun ölçüde nem sağladığından trüf için idealdir. Çok kuru geçen yaz ayları ise trüfün kurumasına neden olmaktadır.

Yer altında yetiştiği için yüzeyden görünmemesi, trüf toplamak için özel uzmanlık gerektirmektedir. Hatta bunun için daha çok, koku alma yeteneklerinden dolayı özel olarak eğitilmiş köpek ve domuzlar kullanılmaktadır.

TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Ceviz büyüklüğünde ve ortalama ağırlığı 100 gram olan trüf mantarlarının aroması, en yoğun tadını tazeyken sunar. Giderek aromasını ve suyunu kaybettiği için trüf, taze kullanılmalıdır. Bu kadar pahalı besinden, fiyatına değecek tadı almak için toplandıktan sonra beş gün içinde trüf mantarının tüketilmesi tavsiye edilir.

Trüfler bir kavanozun içinde, buzdolabında muhafaza edilmeli ve suyla temas etmemesine dikkat edilmelidir, çünkü üzerine değen su, trüfün çürümesine neden olmaktadır.

Fransa’da bulunan Lalbenque köyüne, salı günleri kurulan pazarda satılan trüf mantarlarından almak için birçok insan akın eder. Büyük ilgi gören mantarların tamamının satılması ise 20 dakikada gerçekleşir.

Bu pahalı yiyeceği insanlar çoğunlukla evlerinde, omletin üzerine rendeleyerek kullanırlar. Yağın aromayı hapsetmesi nedeniyle genelde yağ, krema, yumurta içeren yemeklerde de kullanılır. Bunun dışında farklı biçimlerde kesilerek, salatalarda, et yemeklerinde, kömürde pişirilerek ya da füme olarak da tüketilir.

İçine birkaç dilim trüf konulan bir makarna bile birdenbire pahalı, lüks bir yiyeceğe dönüşebilmektedir. Hatta trüfü, sadece kokusu için kullananlar bile bulunmaktadır.

TRÜF YAĞI NEDİR?

Trüf yağı, toprağın en az 5 santimetre altında bulunan ve çok değerli bir mantar türü olan trüf mantarından elde edilir. Trüf yağı genellikle lezzetlerini artırmak için makarna, pizza ve sebzelerin üzerine gezdirilir.

TRÜF YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Trüf mantarı ve yağı, çok kaliteli bir protein kaynağıdır. Yapılan araştırmalar, trif mantarının, etten daha fazla protein oranına sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Trüf mantarı, toprağın altında yetişir. Bu sayede toprağın ve ağaç köklerinin barındırdığı tüm mineralleri alır. Yani trüf mantarı ve yağı, mineral açısından oldukça zengindir.

Trüf, afrodizyak etkisi çok yüksek bir besindir. Trüf mantarı ve trüf yağı, çok eski yıllardan beri cinsel gücü artırıcı olarak kullanılıyor.

Trüf yağı ayrıca antioksidan özelliklere sahip polifenoller bakımından zengindir, böylece oksidatif hasarı ve hücre hasarını önler.

Makarnadan pizzaya, etten sebzeye neredeyse tüm yiyeceklere eklenebilen trüf yağı, yemeklerin besleyiciliğini artırır.

Öte yandan bu yağ, tok tutma süresini de uzatır.