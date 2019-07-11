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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Trüf mantarı nedir, nerelerde yetişir?

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Trüf mantarı nedir, nerelerde yetişir?

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz trüf mantarı, lezzetliyle olduğu kadar fiyatıyla da adından söz ettiriyor. 70 kadar çeşidi olduğu söylenen trüf mantarı, dünyanın farklı bölgelerinde yetiştirilmektedir ancak her yerde aynı lezzete sahip değildir. Peki, trüf mantarı nedir, nerelerde yetişir?

Trüf mantarı yer altında yaşayan mantar türlerinden biridir. Trüf, meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ile 20 cm. toprak derinliğinde yetişen, kokulu ektomikoriza cinsi bir mantardır.  150 tane kadar trüf mantarı çeşidi var. Bu 150 türün en az 100 tanesi Türkiye’de mevcut. 150 tür arasından ise sadece iki tanesinin yüksek ekonomik değeri var. Bunlardan biri İtalyanların beyaz trüfü, öbürü de Fransızların siyah trüfü. Bu iki mantar türü ülkemizde de yetişiyor. Bunun dışında kalan 148 tane trüf türünün pek öyle ekonomik değeri yok. Bizim ülkemizde yetiştirilmeye çalışılan yaz trüfü dediğimiz trüf, orta kıvamda bir trüftür. Kilosu 15 – 20 lira ya da 50 lira civarındadır, mutfak değeri de çok çok düşüktür. Kullanılır tabi ama öyle pek enteresan bir mantar değildir. Ekonomik değeri yüksek trüfleri değerli kılan şey doğada az bulunması ve lüks tüketim maddesi olmasıdır

Trüf mantarının en değerli ve lezzetlileri, başta Fransa olmak üzere İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi Avrupa ülkelerinde üretilir.

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