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    TRT'nin yasakladığı şarkılar

    AYSEL ALP/ANKARA
    28.02.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yaptığı denetimler sonucu 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı sözleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı. Şarkıları yasaklananlar arasında Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay, Demet Akalın gibi sanatçı ve şarkıcılar yer aldı.

    TRTnin yasakladığı şarkılarCHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Sayıştay raporundaki tespitlere dikkat çekti. Yasaklanan program ve şarkıların hangileri olduğunu sordu. TRT Yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta “Akıl Çıkmazı”, “Dört Duvar Özgürlük” isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün 6112 Sayılı Yasanın 8. Maddesi 1.fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.

    “GÜNÜMÜZ SANATÇILARINA DA İADE-İ İTİBAR OLACAK MI?”

    Sertel, "TRT, 2013 yılında darbe döneminde ‘yayınlanamaz’ kararı verdiği ‘Yasaklı Şarkılar’a iade-i itibar yaparak, özel bir program hazırlamıştı. Peki bugün yasakladığı ses sanatçıları için ne yapacak? Darbe dönemi çok gerilerde kaldı ancak AKP iktidarında hemen her konuda darbe dönemini dahi aratan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    ATATÜRK’E HAKARET EDEN PROGRAMLARA YASAK YOK

    CHP Milletvekili Atila Sertel, özellikle TRT Müzik kanalında Saray’a giden sanatçıların şarkılarının, konserlerinin sıklıkla yayınlandığını belirterek, "Atatürk’e hakaret edilen dizi ve programlara herhangi bir yasak konulmazken, halkın parasıyla ayakta duran TRT’de halka mal olmuş çok sayıda sanatçının ve seslendirdikleri şarkıların yasaklanması tam da AKP iktidarını yansıtmaktadır” dedi.

    O MADDEDEN YASAKLANDILAR

    TRT yasaklama kararını 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunun 8.maddesinebirinci fıkrasına aykırılıktan verdi.

    Yayın Hizmeti İlkeleri, başlığını taşıyan maddenin birinci fıkrası özetle şöyle;

    Yayın hizmetleri;

    - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.

    - Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya
    toplumda nefret duyguları oluşturamaz.

    - Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.

    - Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.

    - Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz.

    MÜSTEHCEN OLAMAZ

    - Müstehcen olamaz.

    - Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.

    -  Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.

    2016 yılında TRT tarafından yasaklanan şarkılardan bazıları ve seslendiren sanatçılar şöyle:

    TRTnin yasakladığı şarkılar
    TRTnin yasakladığı şarkılar
    TRTnin yasakladığı şarkılar
    TRTnin yasakladığı şarkılar
    TRTnin yasakladığı şarkılar

    Etiketler: şarkıcı , TRT , yasak , Atilla Sertel , son dakika
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