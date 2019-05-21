TRT'den istihdam fazlası personel iddialarına ilişkin açıklama 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTRT'den istihdam fazlası personel iddialarına ilişkin açıklama
GeriGündem TRT'den istihdam fazlası personel iddialarına ilişkin açıklama 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
21.05.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

TRT'den istihdam fazlası personel iddialarına ilişkin açıklama 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TRT'den istihdam fazlası personel iddialarına ilişkin açıklama 

TRT'den istihdam fazlası personel (İFP) iddialarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TRT Genel Müdürlüğünden, istihdam fazlası personel iddialarına ilişkin, TRT Haber internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yapıldı.     

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TRT Haber'de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddiaların gerçeği yansıtmadığı, ilgili personelin hak kaybına uğramadığı, işlerinden edilmediği ve sürülmedikleri belirtildi.     

Kamu kurumlarında çalışanların Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması olan İFP'nin, TRT'de 2018 Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda İFP olarak belirlenen 169 kişi (26'sı kendi isteğiyle), atanacakları kurumlarda TRT'de iken almış oldukları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceklerdir." bilgisine yer verildi.     

Açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Çıkış noktası kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı olan bu uygulamada, çalışanlar hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı, İFP uygulamasına alınan kişileri, iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görevlendirmektedir. Engelli, gazi, şehit-gazi yakını ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği TRT'de çalışan kişiler (kendi isteği ile olanlar hariç) İFP olarak değerlendirilmedi. 1 Mayıs 1964'te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 55 yıldır ülkemize hizmet etmektedir. Bugün TRT, dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında yerini almıştır. Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile hareket eden TRT, ülkemizin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağlarken, izlenme raporlarına göre Türkiye'de en çok izlenen kanalları bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla Türkiye'nin gücünü, sesini ve değerlerini tüm dünyaya yansıtmaktadır."     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Annesi kızını doktora götürünce her şey ortaya çıktı

Ünlü iş adamı dehşeti yaşamıştı! Romanya sınırında operasyon...

Ahmet Zeki Üçok'un cezasını onamıştı! O isim hakkında flaş karar...

Evlatlık verilen oğluna 60 yıl sonra canlı yayında kavuştu