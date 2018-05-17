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    TRT'deki propaganda konuşmaları kurası 7 Haziran'da

    ANKARA (AA)
    17.05.2018 - 00:03 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin, TRT'deki konuşma zamanı ve sırası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 7 Haziran 2018 tarihinde kurayla belirlenecek.

    Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında YSK'nin 493 numaralı kararı yayımlandı. Kararla TRT'deki propaganda konuşmalarına başvuru ve kura çekimi tarihlerinde değişikliğe gidildi. 

    Buna göre, seçim takvimi kapsamında, cumhurbaşkanı adaylarıyla seçimlere katılan siyasi partilerin, radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ile propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ve TRT temsilcileri, 6 Haziran Çarşamba gününe kadar YSK'ye bildirilecek. 

    Başvuran cumhurbaşkanı adaylarıyla siyasi partilerin, radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için 7 Haziran Perşembe günü YSK tarafından ad çekilecek. 

    YSK daha önce bu tarihleri,12 Haziran ve 13 Haziran olarak düzenlemişti. 

    Etiketler: propaganda konuşması , 24 Haziran , gündem
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