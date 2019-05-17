TRT4'de 4 bin 806 bölüm dış 18 bin bölüm iç yapım
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’nin program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, lisanslamalar gibi yöntemlere başvurabildiğini belirterek, “Bu doğrultuda 2018 yılı kasım ayı itibarıyla 18 bin 152 bölüm iç yapım, 4 bin 806 bölüm dış yapım, 704 bölüm ortak yapım ile 632 bölüm lisans kiralama olmak üzere toplam 24 bin 294 bölüm program hazırlanmıştır” dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir önergeyle Oktay’a “Genel Müdürlüğü’nün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı’ndan 2018 yılında mal ve hizmet alımları tutarı ne kadardır? TRT kurum dışı (AA harici) hizmet alımı yoluyla sağladığı program sayısı ve toplam ödeme tutarı nedir?” sorularını yöneltti. Oktay, önergeye şu yanıtı verdi:
“TRT Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda programların öncelikle içyapım olarak yapılıp yapılamayacağı değerlendirilmektedir. Programların büyük bir kısmı iç yapımlardır. Dünya çapında yayın yapan TRT, diğer ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, lisanslamalar gibi yöntemlere başvurabilmektedir. Bu doğrultuda TRT kanallarında 2018 yılı kasım ayı itibarıyla; 18 bin 152 bölüm içyapım, 4 bin 806 bölüm dış yapım, 704 bölüm ortak yapım ile 632 bölüm lisans kiralama olmak üzere toplam 24 bin 294 bölüm program hazırlanmıştır.”
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