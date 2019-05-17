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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriTRT4'de 4 bin 806 bölüm dış 18 bin bölüm iç yapım
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Umut ERDEM / ANKARA
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TRT4'de 4 bin 806 bölüm dış 18 bin bölüm iç yapım

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TRT4'de 4 bin 806 bölüm dış 18 bin bölüm iç yapım

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’nin program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, lisanslamalar gibi yöntemlere başvurabildiğini belirterek, “Bu doğrultuda 2018 yılı kasım ayı itibarıyla 18 bin 152 bölüm iç yapım, 4 bin 806 bölüm dış yapım, 704 bölüm ortak yapım ile 632 bölüm lisans kiralama olmak üzere toplam 24 bin 294 bölüm program hazırlanmıştır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir önergeyle Oktay’a “Genel Müdürlüğü’nün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı’ndan 2018 yılında mal ve hizmet alımları tutarı ne kadardır? TRT kurum dışı (AA harici) hizmet alımı yoluyla sağladığı program sayısı ve toplam ödeme tutarı nedir?” sorularını yöneltti. Oktay, önergeye şu yanıtı verdi:

“TRT Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda programların öncelikle içyapım olarak yapılıp yapılamayacağı değerlendirilmektedir. Programların büyük bir kısmı iç yapımlardır. Dünya çapında yayın yapan TRT, diğer ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, lisanslamalar gibi yöntemlere başvurabilmektedir. Bu doğrultuda TRT kanallarında 2018 yılı kasım ayı itibarıyla; 18 bin 152 bölüm içyapım, 4 bin 806 bölüm dış yapım, 704 bölüm ortak yapım ile 632 bölüm lisans kiralama olmak üzere toplam 24 bin 294 bölüm program hazırlanmıştır.” 

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