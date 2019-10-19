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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

TRT World Forum ‘küreselleşme’ temasıyla İstanbul’da başlıyor

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TRT World Forum ‘küreselleşme’ temasıyla İstanbul’da başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek TRT World Forum’a katılarak bir konuşma yapacak. Barış Pınarı Harekatı’na 120 saatlik ara verilişinin ardından TRT World Forum’da kürsüye çıkacak olan Erdoğan’ın, konuşmasında bölgesel ve küresel gelişmelere değinmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’da, dünyanın farklı coğrafyalarından katılacak olan küresel fikir liderleri, politika yapıcıları, akademisyenler ve gazetecilere hitap edecek. Dünya medyasının da yakından takip edeceği bu konuşmada, hangi süreçlerden sonra antlaşma seviyesine gelindiği, bundan sonra neler olabileceği ve bu süreçteki muhtemel hamlelere değinebileceği belirtiliyor.

JAPONYA GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın yeni İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim’de Tokyo’da gerçekleşecek taç giyme törenine katılımını son gelişmeler üzerine iptal etmişti. Erdoğan’ın resmi programında son dakika değişikliği yapılarak TRT World Foruma katılımı eklendi.

DÜNYA SURİYE GELİŞMELERİNİ TRT WORLD FORUM’DAN TAKİP EDECEK

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Forum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 21 Ekim'de düzenlenecek açılışla başlayacak ve 2 gün sürecek.
Forumda gerçekleştirilecek oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılacak.

Suriye üzerine yaşanan son gelişmeler sebebiyle Türkiye ile ABD’de arasında varılan Beştepe Mutabakatı da TRT World Forumda yoğun bir şekilde ele alınacak.

Forumda gerçekleştirilecek oturumlarda ayrıca, aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi konular tartışmaların bir parçası olacak.

Tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuların tartışılacağı oturumların başlıkları ise şunlar:
"Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları, Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İş Birliği mi? Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri, Terörün Yeni Yüzü: Aşırı Sağ, Kapsayıcı Büyüme: İnsani Diplomasiyi Yeniden Düşünmek, Orta Doğu’da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği, Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı? Güçlü Yönetmek: Mülteci Krizi ve Avrupa, Avrupa Birliği İçin Sonun Başlangıcı mı?"

 

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