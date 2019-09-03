TRT World Forum bu yıl küreselleşmenin krizini tartışıyor
21-22 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek olan TRT World Forum üçüncü yılında dünya gündemini masaya yatırmaya devam ediyor. Forum, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen küresel düşünce liderlerini İstanbul’da ağırlayacak.
TRT World Forum, “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar” başlığıyla 21-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum'a, önceki yıllarda olduğu gibi pek çok farklı ülkeden üst düzey politikacı, akademisyen, entelektüel, gazeteci ve uzmanlar katılacak.
21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış oturumu ile başlayacak.
Uluslararası fikir liderlerinin yanı sıra, küresel siyasetin seçkin isimlerinin yer alacağı forumun bu yıl ki katılımcıları arasında Birleşmiş Milletler Parlamentosu Başkanı María Fernanda Espinosa Garcés, Brezilya eski Devlet Başkanı Dilma Vana Rousseff, Malezya Halkın Adalet Partisi Genel Başkanı Anwar Ibrahim, Yunanistan ana muhalefet lideri Yanis Varoufakis, Romanya Avrupa Birliği İşleri Bakanı George Ciamba Avusturya eski Şansölyesi Christian Kern, Finlandiya eski Başbakanı Esko Aho ve eski Suriye Başbakanı Riyad Farid Hijab bulunuyor.
İbrahim Eren: “TRT World Forum dünya markasına dönüştü”
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World Forum’un düzenlendiği ilk yıldan itibaren uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını ve bir dünya markasına dönüştüğünü ifade ederek, “TRT kamu hizmeti yayıncılığı yapan bir medya kuruluşu olmasının yanı sıra aynı zamanda küresel sorunlara çözüm öneren bir platformdur. TRT World Forum henüz üçüncü yılında olmasına rağmen iddialı bir dünya markası haline gelmiştir ve başarısını aynı şekilde sürdürmeye devam edecektir” dedi.
“Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar” teması ile gerçekleşecek olan Forum, 30’un üzerinde oturum düzenleyerek iki gün boyunca dünya gündemini meşgul eden konuları tartışmaya açacak. Ele alınacak meseleler arasında aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, Ortadoğu’nun geleceği, ticaret savaşları, Avrupa Birliği’nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konular bulunuyor.
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