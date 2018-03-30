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    TRT spikerinden Hakan Peker göndermesi…

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    TRT Müzik kanalında Engelsiz Sahne isimli programda rejiye kızıp yayını terk eden Hakan Peker'e göndermede bulunan TRT spikeri "Reji beni çek beni" dedi.

    TRT Müzik kanalında Engelsiz Sahne isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etmişti.

    Peker'in şarkının tam ortasında seyirci coşmuşken gösteren rejiye "Beni çekeceksin, yanlış yapıyorsun" şeklindeki ifadelerinden sonra sahneyi terk etmesi, birçok isimden tepki toplamıştı.

    TRT Haber'de canlı yayınlanan Gece Bakışı programının sunucusu Fuat Kozluklu da ünlü şarkıcının bu sözlerine programda göndermede bulundu.

    Anons yaparken kameraların rejiyi göstermesinden sonra duayen sunucu, "Reji beni çek beni. Ego patlması gibi oluyor. Bu nasıl bir ego ya, bana ait değil. Anladınız, o anladı" diyerek ünlü isme göndermede bulundu.

    Etiketler: TRT spikeri , gündem
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