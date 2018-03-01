'TRT her sene bunu yapıyor'

HÜKÜMET Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT’nın bazı sanatçı ve şarkılara yönelik yasak kararını savunurken bu konudaki haberleri ‘kasıtlı’ olarak niteledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte katıldığı, Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği arasında 16 Derslikli Okul Yapım Protokolü imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, şöyle konuştu:

“Mevzuat gereği, içinde bazı kavramlar geçen özellikle küfür veya alkol, sigara gibi onlarla ilgili olanlarla alakalı tedbir almak TRT’nin görevidir. TRT, bugüne kadar bu görevi yaptı. Geçen sene de aynısını yaptı, önceki sene de bir önceki sene de yaptı. Her sene yapıyor bunu. Ama şimdi bunu tabii diğer televizyonların da yapması gerekiyor. TRT’nin her sene yaptığı bir işi sanki ilk defa yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek TRT’nin kanunun verdiği görevi yerine getirmesini, kanun dışı yapılmış bir sansürmüş gibi takdim etmek büyük bir ahlaksızlıktır. Bunu yapanları kınıyoruz. TRT görevini yapıyor.”

BİZ OKUDUK ABD İYİ OKUMUYOR

BOZDAĞ, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de ateşkeş kararıyla ilgili ABD’den gelen “Türkiye o kararı yeniden okusun” açıklaması için de şunları söyledi: “Biz kararı okuduk, hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda vardır. Kararda Doğu Guta, Rakka, başka yerler sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yoktur. Terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele, bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Türkiye’nin Zeytin Dalı harekâtı, Afrin bölgesindeki terör örgütlerinden bölgeyi arındırmak, son teröristi orada etkisiz hale getirmek ve bölgede huzur, barış, istikrar ve güveni yeniden tesis etmek hedefiyle başlatılmıştır ve devam edecektir. Biz bölgede ne yaptığımızı biliyoruz. Bizim okumamız açıktır. Eminim ki Amerikan sözcüleri kendileri iyi okumuyor demektir.”