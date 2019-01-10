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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.01.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

TRT Belgesel yeni dönemine başladı!

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TRT Belgesel yeni dönemine başladı!

TRT Belgesel, Sirkeci Garı'nda dün gerçekleştirilen organizasyonla yeni dönemine başladı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Süleyman Tezgel, TRT yöneticileri, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı gece de TRT Belgesel'in yeni logosu da ilk defa gösterildi.

38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikayesi ile yeni yolculuğuna başlayan TRT Belgesel bundan böyle "İnsanı anlamak hayatı anlamaktır" mottosu ile yoluna devam edecek.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, burada yaptığı konuşmada, "Günümüzün hikayelerini sonraki nesillere aktarma heyecanı çıkardı bizi bu yolculuğa ve bu gece, hikayeyi yeniden anlatma heyecanını sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü biz, başkasının tuttuğu aynadan kendimize bakmayı reddediyoruz. Çünkü biz, suskun bir simanın ardındaki hüznü anlarız. Çünkü biz, onların sesiyiz." dedi.

Konuşmasında Sezai Karakoç'un "Ne zaman birbirimizi anlayacak, Birbirimize yaklaşacak ve aynı ilhamın, Bahar sıcaklığındaki doyurucu soluğunu omzumuzda duyacağız?" sözlerine yer veren Eren, "Biz artık pek çok farklı coğrafyada sessizlerin sesi, yaşananların tanığı, acının, hüznün, umudun kısaca hayatın dile gelmesinin ekrandaki adı olacağız. Gözümüz kara, maceradan da korkmayız. 38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikayesi biriktirdik sizler için." diye konuştu.

TRT Belgesel yeni dönemine başladı

"GÖNÜLLERİ BİR EYLEMEK İÇİN ÇIKTIK BU YOLA"

İbrahim Eren, uzun ince bir yolda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz uzakları yakın, gönülleri bir eylemek için çıktık bu yola hep birlikte. Artık vakit tamam, iki yılı aşkın süredir hazırladığımız emeğimizi, yüreğimizi koyduğumuz TRT Belgesel bu gece buradan yolculuğuna başlıyor. Bu yolculuğa çıkarken ekip olmanın önemini vurgulayan TRT'nin kıymetli çalışanlarına, yapımcı, yönetmen, kurgucu, tüm yöneticilerine, bilhassa TRT Belgesel yöneticilerine, kısaca bize aile olma ayrıcalığı yaşatan tüm arkadaşlarıma tek tek teşekkür eder, hepinize keyifli seyirler dilerim."
Etkinlikte ayrıca, sanatçı Mercan Dede, Göksel Baktagir ve Serkan Çağrı'nın da yer aldığı ekibiyle birlikte, geceye özel hazırladığı müzikleri katılımcılarla buluşturdu.

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