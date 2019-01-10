TRT Belgesel yeni dönemine başladı!
TRT Belgesel, Sirkeci Garı'nda dün gerçekleştirilen organizasyonla yeni dönemine başladı.
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Süleyman Tezgel, TRT yöneticileri, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı gece de TRT Belgesel'in yeni logosu da ilk defa gösterildi.
38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikayesi ile yeni yolculuğuna başlayan TRT Belgesel bundan böyle "İnsanı anlamak hayatı anlamaktır" mottosu ile yoluna devam edecek.
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, burada yaptığı konuşmada, "Günümüzün hikayelerini sonraki nesillere aktarma heyecanı çıkardı bizi bu yolculuğa ve bu gece, hikayeyi yeniden anlatma heyecanını sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü biz, başkasının tuttuğu aynadan kendimize bakmayı reddediyoruz. Çünkü biz, suskun bir simanın ardındaki hüznü anlarız. Çünkü biz, onların sesiyiz." dedi.
Konuşmasında Sezai Karakoç'un "Ne zaman birbirimizi anlayacak, Birbirimize yaklaşacak ve aynı ilhamın, Bahar sıcaklığındaki doyurucu soluğunu omzumuzda duyacağız?" sözlerine yer veren Eren, "Biz artık pek çok farklı coğrafyada sessizlerin sesi, yaşananların tanığı, acının, hüznün, umudun kısaca hayatın dile gelmesinin ekrandaki adı olacağız. Gözümüz kara, maceradan da korkmayız. 38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikayesi biriktirdik sizler için." diye konuştu.
"GÖNÜLLERİ BİR EYLEMEK İÇİN ÇIKTIK BU YOLA"
İbrahim Eren, uzun ince bir yolda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Biz uzakları yakın, gönülleri bir eylemek için çıktık bu yola hep birlikte. Artık vakit tamam, iki yılı aşkın süredir hazırladığımız emeğimizi, yüreğimizi koyduğumuz TRT Belgesel bu gece buradan yolculuğuna başlıyor. Bu yolculuğa çıkarken ekip olmanın önemini vurgulayan TRT'nin kıymetli çalışanlarına, yapımcı, yönetmen, kurgucu, tüm yöneticilerine, bilhassa TRT Belgesel yöneticilerine, kısaca bize aile olma ayrıcalığı yaşatan tüm arkadaşlarıma tek tek teşekkür eder, hepinize keyifli seyirler dilerim."
Etkinlikte ayrıca, sanatçı Mercan Dede, Göksel Baktagir ve Serkan Çağrı'nın da yer aldığı ekibiyle birlikte, geceye özel hazırladığı müzikleri katılımcılarla buluşturdu.
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