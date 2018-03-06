TRT 1 yayın akışında neler var? 6 Mart TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışında bu akşam oldukça kaliteli bir karşılaşma yer alıyor. Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı PSG-Real Madrid maçı bu akşam oldukça heyecanlı bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. İşte, 6 Mart TRT 1 yayın akışı ve program listesi.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
07:15 Böyle Bitmesin
09:30 1'de Bugün
09:40 Hangimiz Sevmedik
12:40Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 Evlilik Okulu
16:25 Aslan Ailem
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Alija
22:40 Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG-Real Madrid"
23:45 Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG-Real Madrid"
00:45 Kalk Gidelim
03:40 1'de Bugün
03:50 Hangimiz Sevmedik