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    TRT 1 yayın akışında neler var? 6 Mart TRT 1 yayın akışı

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 19:15 | Son Güncelleme:

    TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar ve dizilerin yer aldığı izleyiciler tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaların yayınlandığı TRT 1'de bu akşam Paris Saint Germanin Real Madrid maçı dikkat çekiyor. İşte, 6 Mart TRT 1 yayın akışı.

    TRT 1 yayın akışında bu akşam oldukça kaliteli bir karşılaşma yer alıyor. Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı PSG-Real Madrid maçı bu akşam oldukça heyecanlı bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. İşte, 6 Mart TRT 1 yayın akışı ve program listesi.

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06.00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    07:15 Böyle Bitmesin

    09:30 1'de Bugün

    09:40 Hangimiz Sevmedik

    12:40Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    14:30 Evlilik Okulu

    16:25 Aslan Ailem

    18:55 Hava Durumu

    19:00 Ana Haber

    20:00 Alija

    22:40 Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG-Real Madrid"

    23:45 Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG-Real Madrid"

    00:45 Kalk Gidelim

    03:40 1'de Bugün

    03:50 Hangimiz Sevmedik

    Etiketler: 6 Mart TRT 1 yayın akışı , SeoHaber , gündem
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