TRT 1 yayın akışında neler var? 6 Mart TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışında bu akşam oldukça kaliteli bir karşılaşma yer alıyor. Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı PSG-Real Madrid maçı bu akşam oldukça heyecanlı bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. İşte, 6 Mart TRT 1 yayın akışı ve program listesi.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

07:15 Böyle Bitmesin

09:30 1'de Bugün



09:40 Hangimiz Sevmedik



12:40Halit Yerebakan'la Doktor Geldi



14:30 Evlilik Okulu



16:25 Aslan Ailem



18:55 Hava Durumu



19:00 Ana Haber



20:00 Alija



22:40 Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG-Real Madrid"

23:45 Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG-Real Madrid"

00:45 Kalk Gidelim



03:40 1'de Bugün



03:50 Hangimiz Sevmedik



