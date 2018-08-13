Troya’yı yaşatan ‘arkeo-köy’
Önümüzdeki ay açılması planlanan Troya Müzesi yakınındaki Tevfikiye köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, tarihi ve mitolojik değerleriyle ‘arkeo-köy’e dönüşüyor.
ÇANAKKALE’de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya antik kentinde 2014 yılında yapımına başlanan Troya Müzesi’nin açılışı için geri sayım başladı. Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği antik kentteki Troya Müzesi’nin ‘2018 Troya Yılı’ etkinlikleri kapsamında önümüzdeki ay içinde açılması planlanıyor.
Troya’yı sınırları içinde barındıran Tevfikiye Köyü de müze ile eş zamanlı olarak bir ‘arkeo-köy’e dönüştürüldü. Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda 12 yıldır yürüttüğü ‘Tarihe Saygı Projesi’ ile bölgenin tarihine sahip çıkmaya devam eden Opet, tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Troya bölgesindeki Tevfikiye Köyü’nün rehabilitasyon ve yenileme çalışmalarını tamamlıyor. Tevfikiye Köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, tarihi ve mitolojik değerleriyle arkeo-köye dönüşüyor.
Geçtiğimiz hafta sonu ziyaret ettiğimiz Tevfikiye Köyü, Troya döneminin anlatıldığı bir film platosunu andırıyordu. Troya figürlerinden oluşan hediyelik eşya dükkanları, Homeros’un adını taşıyan köfteci teker teker açılmaya başlamış bile!
KURSLAR DÜZENLENDİ
Proje kapsamında Çanakkale Valiliği tarafından köyün alt yapısı tamamen yenilenmiş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle köy halkına yabancı dil, hediyelik eşya yapımı ve pansiyonculuk gibi eğitim kursları düzenlenmiş.
Tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile önemli bir kültür hazinesi olan Troya ve Tevfikiye Köyü’nü gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışmalara imza atmaktan gurur duyduklarını belirten Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Tevfikiye Köyü’nü, mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapıldığı ve Troya tarihinden motiflerin yer aldığı, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti veren çevresine örnek bir köy haline getirmeyi arzu ediyoruz. Tüm çalışmalarımız tamamlandığında, Tevfikiye Köyü, Truva dönemini yaşatan binaları ve figürleriyle tarihi ve mitolojik bir anlam kazanacak” diyor.
NELER YAPILDI
- Köyün giriş yolu ve çevresi düzenlenerek Troya hakkında bilgi panoları yerleştiriliyor.
- Köy kahvesi, düğün salonu ve sağlık ocağında ‘Troya 6’ dönemi konseptine göre mimari yenileme çalışmaları yapıldı.
- Köy meydanında düğün salonu müze ve kültür sanat merkezine dönüştürüldü.
- Troya Ören Yeri’nden alınan taşlarla inşa edilen tarihi köy camisi yine Troya döneminin doğal taşlarıyla aslına uygun şekilde yenilendi.
- Geniş Troya ovasına hâkim noktada konumlanan ve Troya Meydanı olarak adlandırılan meydan seyir alanı olarak düzenlendi.
- Köy içinde yer alan ve kullanılmayan eski köy okulu pansiyona dönüştürüldü.
- Köy meydanında ve genelinde peyzaj çalışması yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A. Ş. tarafından bağışlanan 14 bin 800 adet bitki dikimi yapıldı.
- Köydeki binalara boya desteği verilerek mülk sahiplerinin ‘Troya’ ruhuyla örtüşecek şekilde belirlenen desen, renk ve motiflere göre evlerini boyaması ve bakımını yapması sağlandı.
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