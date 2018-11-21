Troya’nın son kurbanı: Büyükelçi Ayşe Sedef Yavuzalp merkeze çekildi
Görev yaptığı Uganda’nın başkenti Kampala’da verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Troya yılı dolayısıyla Türkiye’yi tanıtma amacıyla Antik Yunan dönemini anımsatan kıyafet giymesiyle tepki çeken Büyükelçi Ayşe Sedef Yavuzalp resmen merkeze çekildi. Yavuzalp’in merkeze çekildiği dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede yer aldı. Yavuzalp’in yerine merkezden Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Fikret Kerem Alp atandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Büyükelçi Yavuzalp’in fotoğrafının Sözcü gazetesinde yayınlanması sonrası, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3 Kasım’da Büyükelçi Yavuzalp’in Ankara’ya çağrıldığını Twitter hesabından yaptığı, “Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler, tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede büyükelçi geri çağırılmıştır” paylaşımıyla duyurmuştu.
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