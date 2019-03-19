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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / ÇANAKKALE
19.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Troya’da 1764 eser sergileniyor

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Troya’da 1764 eser sergileniyor

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de Troya Müzesi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Bu bölgenin kadim tarihini tekrar dünya kültür hazinesine kazandırdık.

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan eşsiz hazinenin kıymetini bilmek, siyasetçisinden ve sanatçısından tarihçisine kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihi eserlerimize, camilerimize, külliyelerimize, saraylarımıza sahip çıkıyorsak, müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum. Hükümet olarak son 17 yılda bu alanda büyük çaba harcadık. Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik. 52 yeni müze açtık. Troya 5 bin yıllık geçmişiyle UNESCO tarafından 98 yılında dünya kültür mirasına alınan en önemli ören yerlerimizden birisidir. Biz de 2018 yılını Troya yılı ilan ederek yurtiçi ve dışında daha iyi tanıtılmasını sağladık. Troya Müzesi’ni 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriyoruz. 52 eser açık teşhir, 1712 eser ise kapalı teşhir olmak üzere 1764 eserin sergisini yapıyoruz. Burada hem yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan arkeolojik eserleri hem de diğer ülkelerde bulunan Troya eserlerini en güzel şekilde sergileme imkânına kavuşturuyoruz.”

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