Troya’da 1764 eser sergileniyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de Troya Müzesi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Bu bölgenin kadim tarihini tekrar dünya kültür hazinesine kazandırdık.
Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan eşsiz hazinenin kıymetini bilmek, siyasetçisinden ve sanatçısından tarihçisine kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihi eserlerimize, camilerimize, külliyelerimize, saraylarımıza sahip çıkıyorsak, müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum. Hükümet olarak son 17 yılda bu alanda büyük çaba harcadık. Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik. 52 yeni müze açtık. Troya 5 bin yıllık geçmişiyle UNESCO tarafından 98 yılında dünya kültür mirasına alınan en önemli ören yerlerimizden birisidir. Biz de 2018 yılını Troya yılı ilan ederek yurtiçi ve dışında daha iyi tanıtılmasını sağladık. Troya Müzesi’ni 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriyoruz. 52 eser açık teşhir, 1712 eser ise kapalı teşhir olmak üzere 1764 eserin sergisini yapıyoruz. Burada hem yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan arkeolojik eserleri hem de diğer ülkelerde bulunan Troya eserlerini en güzel şekilde sergileme imkânına kavuşturuyoruz.”
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