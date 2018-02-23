Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

    Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

    AA
    23.02.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

    Erzincan'ın Tercan ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan ve Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi.

    Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E-80 karayolunun Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen ve İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.

    İZİNSİZ YURDA SOKULAMIYOR

    Otobüsteki aramada, İran uyruklu yolcu M.K.A'ya ait olduğu belirlenen ve yolcu koltuğu altındaki kafeste yer alan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi. Kuşun yurda sokulmasının izne tabi olmasına rağmen kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

    DEĞERİ 25 BİN LİRA

    Açıklamada, "tukangiller" familyasından olan, Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan, kırmızı uçlu siyah büyük gagalı, güçlü ayaklı, kısa ve yuvarlanmış kanatları bulunan, 4-5 renk tüy tonuna sahip kuşun piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğu bilgisi paylaşıldı. El konulan kuş, Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K.A. da jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: Erzincan , tukan , tropikal orman , KUŞ , güney amerika , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri