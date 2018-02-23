Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E-80 karayolunun Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen ve İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.



İZİNSİZ YURDA SOKULAMIYOR



Otobüsteki aramada, İran uyruklu yolcu M.K.A'ya ait olduğu belirlenen ve yolcu koltuğu altındaki kafeste yer alan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi. Kuşun yurda sokulmasının izne tabi olmasına rağmen kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi.



DEĞERİ 25 BİN LİRA



Açıklamada, "tukangiller" familyasından olan, Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan, kırmızı uçlu siyah büyük gagalı, güçlü ayaklı, kısa ve yuvarlanmış kanatları bulunan, 4-5 renk tüy tonuna sahip kuşun piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğu bilgisi paylaşıldı. El konulan kuş, Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K.A. da jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.