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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri'Tropik fırtınanın' hızı, saatte 120 kilometreye ulaşacak... En çok İzmir'de etkili olması bekleniyor
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Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
28.09.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

'Tropik fırtınanın' hızı, saatte 120 kilometreye ulaşacak... En çok İzmir'de etkili olması bekleniyor

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'Tropik fırtınanın' hızı, saatte 120 kilometreye ulaşacak... En çok İzmir'de etkili olması bekleniyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nce Orta Akdeniz üzerinde oluşan ’tropik fırtınanın', pazar günü Muğla’da en çok Marmaris, Bodrum, Datça ve Milas bölgelerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Fırtınanın saatte yer yer 120 kilometreye, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. ’Tropik fırtına’ ve şiddetli yağışın en çok İzmir’de etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, Orta Akdeniz üzerinde oluşan ve 30 Eylül Pazar günü yurdun batı kesimlerini etkisi altına alması beklenen ’tropik fırtına’ ile ilgili uyarılarda bulundu. Yıllardır Türkiye’yi fazla etkilemeyen, Orta Akdeniz üzerinde derin alçak basınç merkezi oluştuğunu, bunun da ’tropik fırtına’ya neden olduğunu belirten Öztürk, "Şu an ülkemizin batı kesimlerine doğru ilerliyor. Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesini beklemekteyiz" dedi.

SAATTE 120 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Bölge müdürlüğü sorumluluk sahasında fırtınadan etkilenecek ilin Muğla olduğunu belirten Öztürk, "Pazar günü ilk saatlerden pazartesi sabah saatlerine kadar ’tropik fırtınanın' Muğla il ve ilçelerinde şiddetli rüzgara, karada da bazen 90- 120 kilometreye, deniz açıklarında da 60- 90 kilometre saatte rüzgara sebep olabileceğini, aynı şekilde bu ’tropik fırtınanın' Muğla il genelinde aşırı yağışlara yani ortalama 60- 90, yer yer de 100 kilogram ve üzerinde aşırı yağışa sebep olacağını beklemekteyiz" diye konuştu.

EN ÇOK İZMİR’İ ETKİLEYECEK

Yurtta başta Ege Bölgesi olmak üzere batı kesimlerde en çok İzmir’i etkisi altına alması beklenen ’tropik fırtına’nın Muğla, Aydın, Çanakkale ve az da olsa İstanbul’da şiddetli rüzgar ile aşırı yağışlara neden olacağı belirtildi.

Denizden gelecek ’tropik fırtınanın' en çok Muğla’da Marmaris ile Milas arasındaki kıyı kesimini etkileyeceğine kaydeden Öztürk, "Marmaris, Bodrum, Datça ve Milas bölgeleri daha çok etkilenecek. Bunun etkisi iç kesimlerde de görülecek" dedi.

'ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ' UYARISI

’Tropik fırtınanın' gerek şiddetli rüzgar gerekse aşırı yağış ile hayatı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Öztürk, "Bütün canlılar bundan etkilenecek. Savrulan ve düşen parçalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gerçekleşebilir ve canlılar etkilenebilir. Deniz kıyıları ve açıklarındaki balıkçılar, balık yetiştiricileri olumsuz etkilenebilir. Tüm ulaşımda olumsuzluklar yaşanabilir. Sabitlenmemiş eşyaların uçmasını daha çok görebiliriz. Onun için tüm vatandaşlarımızın, ilgililerin ’tropik fırtına’ya karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" diye konuştu.

ANTALYA’YI ETKİLEMEYECEK

Pazar gününe kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölge tahmin merkezlerince hazırlanan uyarı ve tahminlerin, herkes tarafından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Davut Öztürk, Antalya bölgesinin ise ’tropik fırtına’dan etkilenmeyeceğini söyledi. ’Tropik fırtına’nın etkisinin Antalya’da görülmeyeceğini belirten Öztürk, yine de bu hafta sonu cumartesi akşamından pazartesi gününe kadar Antalya il ve ilçelerinde aralıklı sağanakların orta kuvvetle esen rüzgarla birlikte görüleceğini kaydetti. Öztürk, Antalya’nın batı kesimlerinde 5- 10 kilogram, pazartesi günü de Serik ve Manavgat gibi doğu ilçelerinde 20- 30 kilogram yağış beklendiğini söyledi.

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