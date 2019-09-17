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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.09.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Trol ağına insan kafatası takıldı

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Trol ağına insan kafatası takıldı

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından her ay yapılan dip trol örneklemesi çalışması sırasında trol ağlarına takılan insan kafatası, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesi sınırlarında bulunan Aksu Çayı çıkışında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekiplerince düzenli olarak gerçekleşen deniz dibi trol örneklemesi çalışmasında, trol ağlarına insan kafatası takıldı. Trol ağlarını teknenin güvertesine çektiklerinde insan kafatasını fark ettiklerini belirten Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, kafatasını Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim ettiklerini söyledi.

Her ay düzenli olarak Antalya Körfezi'nde dip trol örneklemesi yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Deval, "13 Eylül akşamı Aksu çayı önlerinde rutin dip trol çalışmamızı yaptık. Trol ağını güverteye aldığımızda bizi çok şaşırtan ve üzen bir olayla karşılaştık. Ağın içinde uzun yıllardır denizde var olduğunu tahmin ettiğimiz insan kafatasıyla karşılaştık. Bu bir adli vaka olduğu için sefer sonunda konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na intikal ettirerek, bulduğumuz insan kafatasını teslim ettik" dedi.

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