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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Tribeca'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı?

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Tribeca'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı?

Tribeca film festivali, bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 2002 yılında Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından kurulan festival, birçok kategoride ödül dağıtmaktadır. Peki, bu yıl Tribeca'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Tribeca film festivalinde bu yıl en iyi erkek oyuncu ödülü, Nuh Tepesi filmiyle Ali Atay'a gitti. Nuh Tepesi filmi aynı zamanda en iyi senaryo ödülünü de almıştı.

Filmin konusu; Film babasının son arzusunu yerine getirmek isteyen Ömer’in hikayesini konu alıyor. Ömer, babasını kendisinin diktiğini iddia ettiği ağacın dibine defnetmek isterken köylüler bu ağacın Nuh peygamber tarafından dikildiğine inanmakta ve Ömer’in bu istediğine karşı çıkmaktadır.

ALİ ATAY KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde dünyaya geldi. 1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizinde rol aldı. Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı bu dizide Ersin karakterini canlandırdı. 2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynadı. Bir süredir kariyerine yönetmenlikle devam eden Ali Atay, yönetmen koltuğunda ilk kez Limonata filminde oturdu. Ayla filmindeki Ali karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Ölümlü Dünya’nın yönetmenliğini üstlendi. 

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