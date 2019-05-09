Tribeca'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı?
Tribeca film festivali, bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 2002 yılında Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından kurulan festival, birçok kategoride ödül dağıtmaktadır. Peki, bu yıl Tribeca'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Tribeca film festivalinde bu yıl en iyi erkek oyuncu ödülü, Nuh Tepesi filmiyle Ali Atay'a gitti. Nuh Tepesi filmi aynı zamanda en iyi senaryo ödülünü de almıştı.
Filmin konusu; Film babasının son arzusunu yerine getirmek isteyen Ömer’in hikayesini konu alıyor. Ömer, babasını kendisinin diktiğini iddia ettiği ağacın dibine defnetmek isterken köylüler bu ağacın Nuh peygamber tarafından dikildiğine inanmakta ve Ömer’in bu istediğine karşı çıkmaktadır.
Aslen Rizeli olan Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde dünyaya geldi. 1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizinde rol aldı. Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı bu dizide Ersin karakterini canlandırdı. 2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynadı. Bir süredir kariyerine yönetmenlikle devam eden Ali Atay, yönetmen koltuğunda ilk kez Limonata filminde oturdu. Ayla filmindeki Ali karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Ölümlü Dünya’nın yönetmenliğini üstlendi.
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