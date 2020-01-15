Trendyol Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Trendyol gibi pek çok İnternet sitesinin destek numarasını bulmak kolay değildir. Trendyol çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek, talep ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir.

Trendyol Müşteri Hizmetleri

Trendyol, alışveriş kategorisinde faaliyet gösteren bir platformdur. Müşterilerine binlerce farklı marka seçeneği ve geniş bir lojistik altyapısı sunmaktadır. Televizyon reklamcılığı ve çevrimiçi kampanyalar yoluyla bilinen şirkettir. Online mağazalar üzerinden kullanıcılarına alışveriş imkanı sunan Trendyol'a iletişim bilgileri üzerinden ulaşabilirsiniz.

2018 yılında Alibaba tarafından yapılan yatırım ile stratejik bir ortaklık kuruldu. Hafta içi çağrı merkezi 08:30 - 00:00, cumartesi günleri 10: 00-00: 00 ve pazar günleri 10: 00-17: 00 arasında hizmet vermektedir. İletişim numaralarından belirtilen saatler içerisinde yardım talep edebilirsiniz.

Müşteri temsilcileri ile gerçekleştireceğiniz görüşmelerde yaşadığınız sorunu sade, yalın ve net bir şekilde iletirseniz müşteri temsilcilerinin sorununuzu / talebinizi anlaması daha kolay olacaktır.

Trendyol Müşteri Hizmetleri Numarası

Trendyol, müşterilerine sadece dijital alanda hizmet vermektedir. Uygulama üyeler tarafından kullanılıyor ve web sitesi / uygulama üzerinden alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Trendyol destek numarası aktif olarak üyeler tarafından kullanılmaktadır. Haftanın her günü iletişim kurabileceğiniz müşteri hizmetleri, iade, değişim, kargo, sipariş takibi ve diğer unsurlar hakkında yardımcı olmaktadır. Müşteri hizmetlerine başvurarak bilgi alışverişi yapabilir, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetleri Numarası: 0 212 331 0 200

Trendyol, iptal, iade, değişim, yerinde ödeme, teslimat gibi birçok sorun için yardım sayfasına sahiptir. Sorunlarınıza çözüm bulamazsanız, internet sitesindeki iletişim bağlantısına tıklayarak iletişim kurabilirsiniz. Gerçek zamanlı destek için Trendyol üyesi olmak gerekmektedir.

Trendyol Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Trendyol Canlı Destek hattı, alışverişiniz sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlarda taleplerinizi karşılamaktadır. Trendyol kullanıcı kitlesi ağırlıklı olarak bayanlardan oluşmaktadır. Trendyol gitim, aksesuar, ayakkabı, çanta, saat, kozmetik, pet, anne bebek, elektronik, ev ve yaşam malzemeleri alanında ürünler barındırmaktadır. Ayrıca süpermarket ihtiyaçlarına uygun ürünler de yer almaktadır. Raisa Vanessa gibi ünlü tasarımcıların da ürünleri bu platform üzerinden satışa sunulmaktadır.

Trendyol çağrı merkezinin doğrudan bağlantısı sayesinde tüm görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Hafta içi servisi sabah 08: 30'dan gece 24: 00'a kadar alabilirsiniz. Cumartesi günleri 10: 00-24: 00 ve pazar günleri 10: 00-17: 00 arasında hizmet vermektedir.

Doğrudan Trendyol çağrı merkezine bağlanmak için 0 212 331 02 00'ı arayabilirsiniz. Ayrıca support@trendyol.com adresine e-posta ile de ulaşabilirsiniz. İletişim kurmadan önce yaşadığınız sorunlar ile ilgili olarak Sıkça Sorulan Sorular bölümünü inceleyebilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Kullanıcıların karşılaştığı en yaygın sorunlar ürün teslimat, iade ve değişimleridir. Çözüm bulamadığınız sorunlarınızda Trendyol müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetleri numarası

0 212 331 0 200’dir.

Trendyol Adresi

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi NO:237/6 34398 Sarıyer/İstanbul

Trendol Hakkında

Trendyol.com, Mart 2010'da marka ve tasarımcıların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla Demet Mutlu tarafından kuruldu. Kurulduğundan bu yana, Türk tasarımcıları desteklemek amacıyla ürünlerine platformda yer vermiştir. 2010 yılında 34,033,478 dolarlık ciro hacmine ulaşmıştır.

Kuruluşundan itibaren altı ay içinde, Tiger Global'den ve Kleiner Perkins Caufield & Byers’den yatırım almıştır.