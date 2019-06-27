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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraflar: İHA
27.06.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Tren raylarında büyük panik!

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Sivas'ta, kontrolden çıkarak tren yolunda kalan otomobile, güzergahtaki raybüsün çarpması son anda önlendi.

Murat K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkıp tel örgüleri yıkarak tren yoluna savruldu. Otomobilin raylarda kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Tren raylarında büyük panik

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak TCDD yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Sivas-Divriği seferini yapan raybüsün kaza yerine geldiğinin görülmesi üzerine panik yaşandı.

Tren raylarında büyük panik

POLİS DÜDÜK VE SİREN ÇALDI, VATANDAŞ GÖMLEĞİNİ SALLADI

Raybüsün rayların üzerindeki otomobile doğru geldiğini gören polis ekipleri, ekip aracından siren çalarken trafik polisi ise raylarda düdük çalarak makinisti uyarmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kardeşi olduğu öğrenilen kişi ise üzerindeki beyaz gömleğini çıkartarak sallayıp makinistin dikkatini çekmeye çalıştı.
Raybüsün makinisti, kazayı görerek otomobile yaklaşık 100 metre kala aracı durdurdu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Murat K, otomobilden çıktı. Tren hattındaki otomobil ise raybüsten inen yolcular ve bölgeye gelen vatandaşların yardımıyla tren yolundan çıkarıldı.

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