Tren kazasında tanık makasçı konuştu: Makasçı Osman’a eğitim verildiğini görmedim
BAŞKENTTEKİ tren kazasına ilişkin soruşturmada, geçici görevle Samsun’dan gelen makasçı Osman Yıldırım’a gerekli eğitimin verilmediği iddiası dosyaya giren bir tanık ifadesiyle doğrulandı.
9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili soruşturmada makasçı İbrahim İ., tanık olarak alınan ifadesinde şunları söyledi:
ÇALIŞTIRIP GÖSTERMEDİM
“Hatırladığım kadarıyla Samsun’dan geçici görevle gelen tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım, 21 Ekim 2018 Pazar günü ilk olarak göreve başlamıştı. O gün ben de kendisiyle birlikte saat 08.00 ile 19.00 arasında görevliydim. İkimiz de batı cihette (SM74, M88 ve M90 makaslarının bulunduğu bölge) görevliydik. Ertesi gün de aynı yerde aynı saatte birlikte görev yaptık. Ben bu iki gün boyunca kendisine makasları tanıtarak yaptığım işi anlattım. Benim anlatımlarım dışında kendisine herhangi bir staj ya da eğitim verildiğini görmedim. Ben iki gün boyunca birlikte çalıştığımız sırada kendisine kumanda panosundan değiştirilen SM74 makasında kullanımı anlattım. Ancak o makas o tarihte emirler gereğince Hat 2’ye kilitli olması gerektiği için herhangi bir aksilik olmaması için çalıştırıp göstermedim.”
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