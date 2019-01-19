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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tren kazasında tanık makasçı konuştu: Makasçı Osman’a eğitim verildiğini görmedim

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Tren kazasında tanık makasçı konuştu: Makasçı Osman’a eğitim verildiğini görmedim

BAŞKENTTEKİ tren kazasına ilişkin soruşturmada, geçici görevle Samsun’dan gelen makasçı Osman Yıldırım’a gerekli eğitimin verilmediği iddiası dosyaya giren bir tanık ifadesiyle doğrulandı.

9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili soruşturmada makasçı İbrahim İ., tanık olarak alınan ifadesinde şunları söyledi:

ÇALIŞTIRIP GÖSTERMEDİM

“Hatırladığım kadarıyla Samsun’dan geçici görevle gelen tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım, 21 Ekim 2018 Pazar günü ilk olarak göreve başlamıştı. O gün ben de kendisiyle birlikte saat 08.00 ile 19.00 arasında görevliydim. İkimiz de batı cihette (SM74, M88 ve M90 makaslarının bulunduğu bölge) görevliydik. Ertesi gün de aynı yerde aynı saatte birlikte görev yaptık. Ben bu iki gün boyunca kendisine makasları tanıtarak yaptığım işi anlattım. Benim anlatımlarım dışında kendisine herhangi bir staj ya da eğitim verildiğini görmedim. Ben iki gün boyunca birlikte çalıştığımız sırada kendisine kumanda panosundan değiştirilen SM74 makasında kullanımı anlattım. Ancak o makas o tarihte emirler gereğince Hat 2’ye kilitli olması gerektiği için herhangi bir aksilik olmaması için çalıştırıp göstermedim.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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