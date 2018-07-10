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    Tren kazasına ilişkin başsavcılıktan açıklama

    TEKİRDAĞ (İHA)
    10.07.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından tren kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Meydana gelen kaza ile ilgili 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. 2 Cumhuriyet Savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve 5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde kapsamlı inceleme başlatılmıştır. Olay nedeniyle 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 341 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

    Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Birimi’nden Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter imzası ile yapılan basın açıklamasında, "8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı seferini yapan 12703 kod numaralı yolcu treni saat 17.15 sıralarında Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde raydan çıkarak 5 vagon devrilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. 2 Cumhuriyet Savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve 5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde kapsamlı inceleme başlatılmıştır. Olay nedeniyle 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 341 vatandaşımız yaralanmıştır. Ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit ve otopsi işlemleri olaydan hemen sonra 4 Cumhuriyet Savcısı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Tekirdağ Adli Tıp Şube Müdürlüğünden görevlendirilen 6 adli tıp uzmanı ile yeterince yardımcı personel tarafından ara verilmeksizin Çorlu Devlet Hastanesinde devam etmiştir” denildi.

    Açıklamada ayrıca, “Hayatını kaybeden 17 vatandaşımızın açık kimlikleri belirlenerek gerekli işlemleri müteakip yakınlarına teslimi sağlanmıştır. 7 vatandaşımızın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilmiş, 7 vatandaşımızın da otopsi işlemi yapılarak kimlikleri tespit edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir" ifarelerine yer verildi.

     

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    Etiketler: Tren
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