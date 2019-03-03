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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir) (DHA)
03.03.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Tren garında cinayet

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Tren garında cinayet

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde M.A.İ. (29), tren garında görevli arkadaşı Murat Güner'i (31) para anlaşmazlığından çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan M.A.İ., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında TCDD Savaştepe İstasyon Şefliği'nde meydana geldi. Tren garında memur olarak çalışan, evli ve 1 kız çocuğu sahibi Murat Güner, yanına gelen arkadaşı M.A.İ. ile bilet satış noktasında tartışmaya başladı.

Para anlaşmazlığından çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A.İ., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp Güner'in vücudunun çeşitli yerlerine defalarca sapladı.

Ağır yaralanan Murat Güner, gara 50 metre uzaklıktaki çay bahçesinin kapısında yere yığıldı. M.A.İ. ise olay yerinden kaçtı. Kavga sırasında bilet satış noktasındaki sobanın devrilmesi sonucu ise yangın çıktı.

Yangını görüp, gelen çevredekiler, alevleri söndürdükten sonra yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Murat Güner'i fark etti. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ağır yaralı Güner'i ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Güner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Murat Güner'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

M.A.İ. ise polis ekiplerince olayda kullandığı bıçak ile kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. M.A.İ.'nin, Savaştepe Emniyet Amirliği'nde sorgulandığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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