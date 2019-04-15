Tren beklerken fenalaşıp raylara düştü, hayatını kaybetti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde tren beklediği sırada bir anda fenalaşıp raylara düşen Turan Ertaş (30), hayatını kaybetti.
Olay, geçen Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında İZBAN Gaziemir istasyonunda meydana geldi. Evine gitmek için tren bekleyen Turan Ertaş, ansızın fenalaştı. Dengesini yitiren Ertaş, tren raylarına düştü.
Ertaş’ın raylara düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Turan Ertaş’ın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ertaş’ın tekstil işiyle uğraştığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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