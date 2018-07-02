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    Travesti dehşeti! Genç adamı camdan attılar…

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    02.07.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

    Antalya’da fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen iki travestinin anlaşamadığı genç adamı camdan attığı ileri sürüldü.

    Antalya Kışla Mahallesi’nde fuhuş pazarlığı yaptığı travestinin aynı mahallede bulunan evine giden B.S., 2’nci katın camından aşağı düştü. Sabaha karşı 04.00 sularında gerçekleşen olay mahalledeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    YERE DÜŞÜP KIVRANDI

    Olayın yaşandığı binanın altında bulunan internet kafeyi işleten O., “Sabah işe geldiğimde olayı öğrendim. Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda genç bir adamın yere düşüp kıvrandığını gördüm. Görüntüyü polise teslim ettim” dedi.

    ANLAŞMAZLIK İDDİASI

    Mahalle sakini M.T., “Burada yaşanan olaylara artık alıştık. Bu olay da sabaha karşı oldu. Pazarlıkta sorun çıkınca evin içindeki iki travesti genç adamı camdan atmış. Neyse ki çocuk ağır yaralanmadı” dedi.

    MUHTAR TEPKİLİ

    Kışla Mahallesi Muhtarı Fahrettin Ceylan, şöyle dedi: “Tüm tedbirlere rağmen mahallemizdeki fuhuş sorununu bir türlü çözemedik. Son yaşanan olay da herkesin dilinde. Tabi korku da var. Konuyu Emniyet güçlerine bildirdim."

     

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