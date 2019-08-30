Transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Süper Lig'in üçüncü hafta maçları devam ederken, gündeme yaz transfer döneminin biteceği tarih geldi. Yeni sezona sıkı bir başlangıç yapmak için yerli ve yabancı futbolcularla anlaşan kulüpler, eksik kadroları tamamladı. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? İşte, futbolseverlerin merak ettiği o konu hakkında bilgiler.
Haziran ayında başlayan yaz transfer döneminin tamamlanmasına günler kala taraftarların gündemine transfer döneminin biteceği tarih gelmeye başladı. Ara transfer ve Süper Lig'in ilk yarısının biteceği tarihi merak edenler, konuyla ilgili detayları internetten sorguluyor. İşte, ara transfer dönemi ve Süper Lig'de ilk yarının sona ereceği tarihle ilgili detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başlayıp, 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak.
Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda yapılacak.
Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle