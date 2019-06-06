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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
06.06.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi

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GALATA Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Vatmanlar, tramvayları durdurup yayalara yol vermek zorunda kaldı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

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  • Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
  • Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
  • Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
  • Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay vatmanları Tarihi Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafında tramvay yoluna giren kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi


Bayram tatilini fırsat bilenlerin gezmek için en çok tercih ettiği Eminönü'nde adeta izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle alt geçidi kullanmak yerine yolun karşısına geçmek için tramvay yolunun demir bariyerlerini aşan yüzlerce kişi girdikleri raylarda büyük tehlike yarattı. 

PUSETTEKİ BEBEKLERİ DE ORTAK ETTİLER

Bazı kişilerin çocuklarını hatta pusetteki bebeklerini bile bu tehlikeye ortak ettikleri görüldü. Yola giren kişileri son anda farkeden vatmanlar siren çalarak tramvayı durdurdu ve raylara giren kişilere yol verip çıkmalarını beklemek zorunda kaldı.

Tramvay yoluna girenlerin faciaya davetiye çıkardığı anlar DHA kamerasına yansıdı.

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