Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tramvay durağında dehşet! Çocuğun ayağı altında kaldı

    Tramvay durağında dehşet! Çocuğun ayağı altında kaldı

    İSTANBUL (AA)
    21.06.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

    İstanbul Güngören’de, tramvay durağında dengesini kaybedip raylara düşen 10 yaşındaki Enes İlter’e tramvay çarptı. Bir ayağı tramvayın altında kalan talihsiz çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

    Alınan bilgiye göre, olay Mehmet Akif tramvay durağında meydana geldi. Durakta bir arkadaşıyla birlikte tramvay bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, rayların bulunduğu noktaya düştü. Bu sırada, durağa yanaşan tramvay, Enes İlter’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz çocuğun bir ayağı tramvayın altında kaldı. Durakta bekleyen diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayın altına sıkıştı
    daha fazla video için

    Bu arada, çevredeki vatandaşların yardımıyla İlter, tramvayın altından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Enes İlter’i hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Etiketler: istanbul , Güngören , tramvay kazası , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri