Tramer kaydı nedir? Tramer kaydı nasıl sorgulanır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.07.2018 - 19:07, Son Güncelleme:

Tramer kaydı nedir? Tramer kaydı nasıl sorgulanır?

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Tramer kaydı nedir? Tramer kaydı nasıl sorgulanır?

Tramer kaydı nedir ve nasıl sorgulanır sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Satın aldıkları ve ya alacakları araçların tramer kaydını merak eden vatandaşlar, sorgulama işleminin nasıl olacağını merak ediyor. Tramer kaydı nedir? Tramer kaydı nasıl sorgulanır?

Tramer sorgulama, satın alınacak ya da alınmış araçların plaka kodları yardımıyla bu araçların daha önceden hasar kaydı var mı, araba perte mi çıkmış, araçta ne kadarlık hasar kaydı mevcut gibi konularda kişilerin bilgi edinmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda tramer plaka sorgulama işlemleri sayesinde aracın sigortasındaki son durum hakkında da bilgi edinmek mümkündür.

Tramer plaka sorgulaması nasıl yapılır?

Tramer plaka sorgulama işlemleri genellikle telefonlardan yapılmaktadır. Bunun için araştırılan plaka birleşik şekilde yazılarak, SMS olarak 5654'e gönderilmektedir. Bu SMS için kullanıcılardan hizmet bedeli kesilecektir. Gönderilen SMS'e gelen yanıtta, satılan ya da alınan araçların plakası değiştirilmiş olsa dahi hasar bilgileri görüntülenebilmektedir. Gelen mesajda aracın hangi tarihlerde kaza yaptığı, araçta ne gibi hasar oluştuğu ve hasar maliyetinin ne kadar olduğu detaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Aynı zamanda trafik poliçesi, kaza tespit tutanağının durumu ve kazada vefat etmiş kişilerin hayat sigortası poliçesi de görülmektedir.

Ücretsiz pert kaydı sorgulama

Ücretsiz pert kaydı nasıl sorgulanır? Araç sahiplerinin günümüzde en çok merak ettiği konulardan biri de bu olmuştur. Pert kaydı sorgulama işlemleri SMS ile yapılmaktadır. Gönderilen SMS'ler belirli bir ücrete tabi tutulmuştur. Ücretsiz pert ve tramer kaydı sorgulama imkânı şu an için bulunmamaktadır. Yapılacak olan tüm işlemlerden hizmet bedeli kesilmektedir. Fakat E-Devlet üzerinden araç hasar kayıtlarını görüntülemek de mümkün olacaktır.

E-Devlet Pert kaydı sorgulama

Pert kaydı sorgulamak isteyen alıcı ya da satıcı araç sahipleri E-Devlet araç hasar kaydı sorgulama yöntemlerini kullanabilmektedir. İlgili sayfa açıldığında sorgulaması yapılacak olan aracın plaka bilgileri girilmektedir. Bu bilgiler sonucunda araçlarla ilgili her türlü detaya ulaşmak mümkün olacaktır.

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