Tramer kaydı nedir? Tramer kaydı nasıl sorgulanır?

Tramer sorgulama, satın alınacak ya da alınmış araçların plaka kodları yardımıyla bu araçların daha önceden hasar kaydı var mı, araba perte mi çıkmış, araçta ne kadarlık hasar kaydı mevcut gibi konularda kişilerin bilgi edinmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda tramer plaka sorgulama işlemleri sayesinde aracın sigortasındaki son durum hakkında da bilgi edinmek mümkündür.

Tramer plaka sorgulaması nasıl yapılır?

Tramer plaka sorgulama işlemleri genellikle telefonlardan yapılmaktadır. Bunun için araştırılan plaka birleşik şekilde yazılarak, SMS olarak 5654'e gönderilmektedir. Bu SMS için kullanıcılardan hizmet bedeli kesilecektir. Gönderilen SMS'e gelen yanıtta, satılan ya da alınan araçların plakası değiştirilmiş olsa dahi hasar bilgileri görüntülenebilmektedir. Gelen mesajda aracın hangi tarihlerde kaza yaptığı, araçta ne gibi hasar oluştuğu ve hasar maliyetinin ne kadar olduğu detaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Aynı zamanda trafik poliçesi, kaza tespit tutanağının durumu ve kazada vefat etmiş kişilerin hayat sigortası poliçesi de görülmektedir.

Ücretsiz pert kaydı sorgulama

Ücretsiz pert kaydı nasıl sorgulanır? Araç sahiplerinin günümüzde en çok merak ettiği konulardan biri de bu olmuştur. Pert kaydı sorgulama işlemleri SMS ile yapılmaktadır. Gönderilen SMS'ler belirli bir ücrete tabi tutulmuştur. Ücretsiz pert ve tramer kaydı sorgulama imkânı şu an için bulunmamaktadır. Yapılacak olan tüm işlemlerden hizmet bedeli kesilmektedir. Fakat E-Devlet üzerinden araç hasar kayıtlarını görüntülemek de mümkün olacaktır.

E-Devlet Pert kaydı sorgulama

Pert kaydı sorgulamak isteyen alıcı ya da satıcı araç sahipleri E-Devlet araç hasar kaydı sorgulama yöntemlerini kullanabilmektedir. İlgili sayfa açıldığında sorgulaması yapılacak olan aracın plaka bilgileri girilmektedir. Bu bilgiler sonucunda araçlarla ilgili her türlü detaya ulaşmak mümkün olacaktır.