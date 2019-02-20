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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.02.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Trakya'da 'yalancı baharın' ardı yoğun kar

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Trakya'da 'yalancı baharın' ardı yoğun kar

Trakya'da vatandaşlar kışın ortasında güneşli ve sıcak havanın keyfini yaşadı. Hafta sonu ise bölgede soğuk hava ve ardından kar yağışı bekleniyor. Trakya illerinde beklenen yoğun kar yağışının 2 gün etkili olacağı tahmin ediliyor.

Edirne'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. Kışın ortasında etkili olan güneşli hava vatandaşları mutlu etti.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte hava sıcaklığı 15 derece ölçülürken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar yeşil alan ve nehir kenarlarına güneşli havanın tadını çıkardı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte sıcaklıkların hafta sonu eksi değerlere kadar düşeceğini kaydetti.

Kırklareli'nde de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte bazı vatandaşlar yürüyüş yapmayı tercih etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen Tekirdağlılar parklar ve açık havada günlerini geçirdi.

Hafta sonu kar bekleniyor

Meteorolojik değerlendirmeye göre, hava sıcaklıkları cuma günü bölge genelinde sağanaklarla düşmeye başlayacak.

Cumartesi günü ise hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının Trakya'da iki gün etkili olacağı tahmin ediliyor.

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