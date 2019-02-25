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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor

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Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor

Trakya'da kar yağışı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Edirne beyaza bürünürken, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde etkisini bugün de sürdürdü. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Edirne'de sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken belediye ve karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışının öğlen saatlerine kadar devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının da 10 derecelerin üzerine çıkacağını söyledi.

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor. İlçede ve şehirlerarası yollarda ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kırklareli'de 4 gündür etkili olan kar yağışı, Kofçaz ve Demirköy, Vize ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimi aştığı 2 ilçede okullar bugün tatil edildi. Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle 27 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Saray ve Malkara ilçelerinde de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimi bulduğu Saray ilçesinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Malkara ilçesinde ise ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Ekipler, karayollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Trakyada kar ve soğuk etkisini sürdürüyor

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