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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

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Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki şiddetli fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu.

Balkanlar üzerinden gelen kar, soğuk hava ve şiddetli fırtına Trakya'yı etkisi altına aldı. Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1, Edirne'de ise 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santime ulaştı.

Trakyada kar ve fırtına etkili oluyor
ÇATILAR UÇTU, EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Hafif kar yağışının bulunduğu Tekirdağ'da ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Şiddetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, deniz ulaşımı durdu. Tekirdağ Ceynak Limanı'ndan Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına sefer yapan feribot seferleri durduruldu. Balıkçı tekneleri ise marinaya sığındı. Sahilde ise şiddetli fırtına nedeni ile büyük dalgalar oluştu.

Trakyada kar ve fırtına etkili oluyor
Çorlu ilçesinde hızı zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planan eğitim uçuşları iptal edildi. İlçede fırtına bazı yön levhaları ile çöp konteynerlerini devirdi. Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Çerkezköy ilçesinde ise fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Kızılpınar Mahallesi'nde 6 katlı binanın uçan çatısı karşı apartmanının 3'üncü katındaki Müslüm Özel'e ait dairenin penceresine isabet edip hasara neden oldu. Çatı uçması nedeniyle ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, trafiği durdurdu.

Trakyada kar ve fırtına etkili oluyor
Saray ilçesinde ise kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI

Edirne'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, rüzgar etkili oldu. Kent merkezinde hafif kar yağışı görüldü. Keşan'da da hava sıcaklığı 1 derece ölçüldü, ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan- Gelibolu karayolu Korudağ mevkisinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı.

Trakyada kar ve fırtına etkili oluyor
MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Keşan'dan Malkara yönüne giden ve içerisinde yolcu bulunmayan Ersin Mutlu yönetimindeki 67 LT 689 plakalı minibüs, yolun 2'nci kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan Mutlu, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Trakyada kar ve fırtına etkili oluyor

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