Trakya'da kar şiddetini arttırdı! İstanbul'a uyarı geldi... Tatil haberleri peş peşe geldi…
Trakya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 50'ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Şarköy, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. İstanbul'un batı çevrelerinde de öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.
Trakya'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Trakya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 50'ye yakın köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları ulaşıma açabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne'nin kent merkezinde henüz etkili olmayan kar yağışı, güney ilçelerinde etkisini sürdürüyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altıntaş köyü, Sazlıdere, Çamlıca-Gökçetepe, Akçeşme-Boztepe arası köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi.
Uğur, ekiplerin yolları kısa sürede trafiğe açacağını belirtti.
Keşan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bugün eğitime ara verildi.
Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının aralıklarla yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nde yoğun kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yoğun şekilde etkili oluyor. Kar kalınlığı ise Dereköy Sınır Kapısında 15, Kofçaz ilçesinde 20, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Ekiplerin yol açma çalışmalarını, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yürüttüğünü ifade eden Kuşoğlu, 30'a yakın ekibin çalışmaları sürdürüğünü anlattı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu bölgede, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Tekirdağ'da da etkili olan kar yağışı, gece yarısından sonra şehir merkezi, Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde devam ediyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda çalışma yapıyor.
Süleymanpaşa, Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde yağan kar, ilçelere bağlı mahallelerde de etkisini gösteriyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri de, bazı yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Malkara ilçesinin ardından, Süleymanpaşa, Muratlı, Şarköy, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.
İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNE KADAR YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı Marmara Bölgesi'nde, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek.
Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen bölgede, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar bekleniyor.
Bölgede sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
ÇANKIRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Orta Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.
Şabanözü ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA 18 DERECEYLE ARDAHAN'DA KAYDEDİLDİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum'un, akşam saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Ağrı'da 9, Erzurum ile Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 2 derece kaydedildi.
Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 6, Iğdır'da 4, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, Kars'ta sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.
Kar kalınlığı Ardahan'da 25, Erzurum'da 24, Ağrı'da 20, Kars'ta 12 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı.
Bölgede bir süredir özellikle gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar sebebiyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 88, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 74, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 52, Konaklı Kayak Merkezi'nde 48, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 23 santimetre ölçüldü.
Yetkililer, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgar, bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda sürücüler ile ilgili kurumları uyardı.
DOĞU'DA BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 9 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4. Bitlis'te 1, Muş'ta 1 ve Hakkari'de sıfırın altında 2 derece olacak.
Van Gölü'nde hava çok bulutlu, öğlen saatlerinde batısı kar yağışlı olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan, güneydoğudan 3- 5 kuvvetinde esecek.
Van, Muş, Hakkari ile Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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