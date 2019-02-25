Trakya'da hafta sonuna doğru hava ısınacak
Trakya'da son günlerde sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru artması bekleniyor.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, hafta sonu Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.
Kar ve fırtınanın etkisi altına giren Trakya'da hava sıcaklıkları, bazı yerlerde sıfırın altında 10 - 12 derecelerde hissedildi.
Tahminlere göre kar yağışının etkisini yitirdiği Trakya şehirlerinde hava sıcaklıkları yarından itibaren Edirne'de 11, Tekirdağ'da 7, Kırklareli'nde 9 derece olarak ölçülecek.
Hava sıcaklıkları hafta sonu ise Edirne'de 18, Kırklareli'nde 16, Tekirdağ'da 11 dereceye çıkacak.
Badem çiçeklerini don vurdu
Edirne'de hafta sonundan itibaren yaşanan soğuk hava bitkileri de etkiledi.
Geçen hafta 15 derece ölçülen hava sıcaklıklarının hafta sonu eski değerlere düşmesi bölgede yaşayan tüm canlıları etkiledi.
Keşan ilçesinde erken açan badem ağaçlarının çiçekleri soğuktan buz tutarak zayi oldu.
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