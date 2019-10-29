Trakya Üniversitesi 57 öğretim üyesi alacak! Başvuru şartları neler?
Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de verilen ilana göre, üniversite birimlerinde profesör, doçent, doktor öğretim görevlisi olmak üzere toplam 57 akademisyen istihdam sağlayacak. Başvuruda bulunacak adayların işlemlerini toplam 15 gün içerisinde tamamlaması gerekecek. Peki, kadro dağılımı nasıl olacak? Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları neler?
Trakya Üniversitesi, fakültelerde görevlendirilmek üzere akademisyen alınacağını açıkladı. 26 Ekim tarihinde verilen ilan kapsamında, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterlerini karşılayan adaylar değerlendirmeye tabii tutulacak. İşte, Trakya Üniversitesi 57 öğretim üyesi alımı detayları.
Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada; "Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi” koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir.
Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmiş yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle