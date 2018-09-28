Trakya için pazar günü 'şiddetli yağış' uyarısı
Edirne’nin güney ilçeleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’da pazar günü gök gürültülü ve şiddetli sağanak öngörülüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkilemesi sonucu pazar günü Edirne’nin Keşan, Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’da yer yer çok şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.
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