Trakya için fırtına, yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, Trakya kesiminde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, çarşamba günü Marmara bölgesinde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Perşembe günü de bölge genelinde yağış beklenirken, yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

SICAKLILAR 10- 15 DERECE AZALACAK

Trakya'nın, cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtilerek bölgede yağışların kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlar'dan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölge genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Rüzgarın, Çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50- 70 Km/saat) eseceği ancak rüzgarın Çarşamba günü öğlen saatlerinden başlayıp, Perşembe günü de dahil olmak üzere kuzey ve kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli lodos ve karayel fırtınası nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.