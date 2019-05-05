Traktör römorku işçilerin üstüne devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan tarım işçilerinden 1'i öldü, 4'ü yaralandı.
Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Mahallesinde meydana geldi. Tarladaki yonca balyalarını yüklemek için istifleyen Şahap Çakır, Öner Çimen, Utku Çimen, Aşkın Abilyontlu ve ikizi Şahin Abilyontlu bu sırada traktörün römorkunun piminin çıkması üzerine römork üzerlerine devrildi.
Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin Abilyontlu'nun (19) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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