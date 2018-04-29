Trajikomik kurtuluş... Katil olacakken hırsız yaptılar!

Evini terk eden eşi ve âşığını öldürmek üzere gittiği evin önünde hırsızlıktan tutuklanan Gökhan Orhan Çevirenlerden, 9 ay cezaevinde kaldı. Dedektif gibi iz süren avukat, bahçede bulunan kan lekesinden hırsızın G.A. olduğunun belirlenmesini sağladı. Dava dosyasına göre Altındağ ilçesinde eşi ve 2 çocuğuyla oturan Çevirenlerden’in eşi İ.D., 2011 yılında çocuklarını ortada bırakarak evden kaçtı. Çevirenlerden, eşi İ.D.’nin B.P.’ye kaçtığını, birlikte yaşamaya başladıklarını öğrendi. Eşi ile sevgilisinin yaşadığı evi öğrenen Çevirenlerden, aracına sahte plaka takarak yanına aldığı pompalı tüfek ve tabanca ile evin yakınında pusu kurdu. Çevirenlerden, aracında pusu da beklerken aynı bölgede bir evde hırsızlık oldu. Bölgeye giden polis ekipleri Çevirenlerden’i hırsızlıktan gözaltına aldı.



ÖLDÜRMEYE GİTMİŞTİ

“Çocuklarımı ortadan bırakıp kaçan eşim ile sevgilisine gözdağı vermeye gitmiştim, belki de öldürecektim, benim hırsızlıkla bir ilgim yok” ifadesine rağmen Çevirenlerden, çıkarıldığı mahkemece hırsızlıktan tutuklandı. 9 ay cezaevinde kaldı. Ankara 21 Asliye Ceza Mahkemesi, Çevirenlerden’e “Evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme”den 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Çevirenlerden’in avukatı Nuran Özdemir, dedektif gibi çalışarak hırsızlık olayının yaşandığı evdeki delillerin tekrar incelenmesini sağladı. Özdemir, hırsızlığın meydana geldiği evdeki şeffaf naylon kapak ve beyaz renkli naylon poşetteki DNA örnekleriyle müvekkilinin DNA örneklerinin karşılaştırılmasını, bahçenin demir parmaklığındaki kan lekesinin de DNA örneğinin çıkarılmasını talep etti. Avukat Özdemir’in çabaları sonucu yapılan DNA eşleşmesinde hırsızlık yapılan evin bahçesindeki bir kan lekesinden hırsızın G.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine avukat Özdemir, müvekkilinin yeniden yargılanmasını sağladı.



PARDON SEN DEĞİLSİN

Yeniden yapılan yargılamada Çevirenlerden, 29 Mart 2018’de beraat etti. “Pardon, hırsız değilmişsin” denilen Çevirenlerden, 50 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Çevirenlerden, “Kaçan eşimi ve sevgilisini öldürecektim, katil olamadığıma mı seviniyim, 9 ay hırsızlıktan cezaevinde yattığıma mı üzüleyim, bilemiyorum. Kaçan eşimle zaten boşandım, yeni eşimle mutlu bir hayat sürüyorum” dedi. Avukat Nuran Özdemir ise “Tam Aziz Nesin’lik bir olay, komedi, trajedi bir arada. Bu kadar detaylı araştırıp delilleri ortaya çıkarmasak müvekkilim boşu boşuna işlemediği bir suçtan ceza alacaktı” diye konuştu.