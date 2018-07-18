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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
18.07.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Trafikteki sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

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Silivri'de yol verme kavgası yüzünden sürücüler saç saç baş başa kavga etti. Sürücülerin trafikte kavga ettiği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler şaşkın bakışlar arasına kavgayı izledi.

Olay, Silivri D-100 karayolu Semizkumlar mevkii Tekirdağ istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından sürücüler araçlarını durdurup aşağıya indi. Tartışma daha da büyünce yumruklar konuşmaya başladı. Sürücüler birbirlerine yumruk atmaya başlarken, araçta bulunan diğer kadınlarda sürücülerden birinin saçlarını çekmeye başladı. Bu sırada bir hafriyat kamyonu şoförü olaya tepki göstererek, 'Ayıp' diye bağırdı.

Tüm bu yaşanan kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınlar birbirlerine yumrukla saldırıyor. Ardından bir kadın diğer kadının saçını çekiyor.

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