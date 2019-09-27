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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EGRİ-Gamze ŞiMŞEK-Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
27.09.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Trafikteki hareketleri şoke etmişti! Yakalandı...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

D-100 Karayolu'nda motosikletiyle ilerlerken, ayağa kalkarak adeta dans eden kadın trafik magandası E.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın motosiklet sürücüsüne toplam bin 237 lira trafik cezası kesilirken, ehliyetine geçici olarak el kondu. Şüpheli adli işlem yapılması için karakola teslim edildi.

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  • Trafik magandası yakalandı
  • Trafik magandası yakalandı
  • Trafik magandası yakalandı
  • Trafik magandası yakalandı
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Kadıköy’de, motorsiklet üzerinde dans ederek tehlikeli bir şekilde seyreden kadın sürücü E.U gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan E.U’ya, 1237 TL para cezası uygulanırken, hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

Pazartesi günü Kadıköy D-100 Karayolu, Uzunçayır mevkiinde motorsikletli bir kadın, yoğun trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilerlediği sırada motorsitletin üzerinde dans etmeye başladı. Motorsiklet üzerinde ayağa kalkan kadın sürücüyü yakalamak için İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, çalışma başlattı. Motorsikletin 67 DT 207 olan plakasından adresi belirlenen sürücü E.U gözaltına alındı.

Ekipler, E.U’ya, trafiği tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmekten 1002 TL, manevra için işaret verme dışında ellerini direksiyondan çekmekten 235 TL olmak üzere toplamda 1237 TL ceza kesildi. E.U’nun ehliyetine de el konulurken, ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık,  veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde araç kullananlar 3 aydın 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır maddesi uyarınca adli işlemleri için Çengelköy Polis Merkezine teslim edildi.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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