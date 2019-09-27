Trafikteki hareketleri şoke etmişti! Yakalandı...
D-100 Karayolu'nda motosikletiyle ilerlerken, ayağa kalkarak adeta dans eden kadın trafik magandası E.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın motosiklet sürücüsüne toplam bin 237 lira trafik cezası kesilirken, ehliyetine geçici olarak el kondu. Şüpheli adli işlem yapılması için karakola teslim edildi.
Kadıköy’de, motorsiklet üzerinde dans ederek tehlikeli bir şekilde seyreden kadın sürücü E.U gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan E.U’ya, 1237 TL para cezası uygulanırken, hakkında adli soruşturma da başlatıldı.
Pazartesi günü Kadıköy D-100 Karayolu, Uzunçayır mevkiinde motorsikletli bir kadın, yoğun trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilerlediği sırada motorsitletin üzerinde dans etmeye başladı. Motorsiklet üzerinde ayağa kalkan kadın sürücüyü yakalamak için İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, çalışma başlattı. Motorsikletin 67 DT 207 olan plakasından adresi belirlenen sürücü E.U gözaltına alındı.
Ekipler, E.U’ya, trafiği tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmekten 1002 TL, manevra için işaret verme dışında ellerini direksiyondan çekmekten 235 TL olmak üzere toplamda 1237 TL ceza kesildi. E.U’nun ehliyetine de el konulurken, ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık, veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde araç kullananlar 3 aydın 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır maddesi uyarınca adli işlemleri için Çengelköy Polis Merkezine teslim edildi.
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