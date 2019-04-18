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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Şaka gibi olay! ‘Yanıma boşuna almadım onu! Patrona bari yazmayın…’

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KARABÜK'te, gece denetimi yapan trafik polislerle, sürürücüler ve bareberindekiler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ehliyetsiz bir sürücü, otomobilin sahibi patronuna da ceza yazılacağını öğrenmesi üzerine dakikalarca polise yalvardı. Polisler, alkollü çıkan başka bir sürücüye otomobili teslim etmek için bir arkadaşını çağırmasını söyledi. Sürücünün telefonla arayarak, çağırdığı arkadaşı da alkollü çıktı.

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  • Trafikteki gece denetiminde fıkra gibi diyaloglar
  • Trafikteki gece denetiminde fıkra gibi diyaloglar
  • Trafikteki gece denetiminde fıkra gibi diyaloglar
  • Trafikteki gece denetiminde fıkra gibi diyaloglar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde trafik denetimi yaptı. Denetim yapan polisleri gören bir sürücü otomobili yol ortasında durdurdu. Bunun üzerine otomobilin yanına giden trafik polisleri, sürücü Mert O.Ş.'nin ehliyeti olmadığını belirledi. Polisler, Mert O.Ş.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 2018 TL, araç sahibi olan ve adı açıklanmayan patronuna da 2018 TL ceza yazılacağını bildirdi. Sürücü, polislere ''Direksiyonu iki dakika önce arkadaşıma verecektim. Yanıma boşuna almadım onu. Vallahi verecektim. Patrona bari yazmayın'' şeklinde yalvardı. Mert O.Ş., cep telefonuyla aradığı ablasına da ''Yalvardım yakardım abla, yazıyorlar. Nasıl ödeyeceğim? İki dakika önce 'Kadir, geç direksiyona' dedim. Bir baktık polis'' diye konuştu. ceza işleminin ardından otomobil, Mert O.Ş.'nin beraberinde bulunan arkadaşına teslim edildi.

'EHLİYETİ VAR SANIYORDUM'

Denetimde durdurulan bir otomobilin Suriye uyruklu sürücüsü de ehliyetsiz çıktı.

Suriyeli sürücünün yanındaki arkadaşına "Sen de mi Suriyeli'sin" diye soran polis, ''Yok abi ben Türküm. Otomobil benim. Arkadaş sanayide kaportacı. Muayeneye gideceğim. Koltuklarını falan yaptım. Şimdi evin önüne çekecektik aracı. Ehliyeti var sanıyordum'' yanıtını aldı.

Suriye uyruklu sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2018 TL, aracın sahibi Burak A.'ya da 2018 TL ceza kesildi. Otomobil Burak A.'ya teslim edildi.

GELEN ARKADAŞI DA ALKOLLÜ ÇIKTI

Denetim noktasını görüp yol ortasında aracını durduran bir başka otomobilin sürücüsü Fırat Ö. ise 0.87 promil alkollü çıktı. Fırat Ö.'nün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Polis, Fırat Ö' den otomobili teslim edebilecekleri ehliyetli ve alkolsüz bir yakınını çağırmasını istedi. Fırat Ö.'nün telefonla arayarak çağırdığı arkadaşı da 0.24 promil alkollü çıktı. Otomobil, Fırat Ö.'nün çağırdığı başka kişiye teslim edildi.

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