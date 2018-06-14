Trafikte yine çile yaşandı

Gişeler ve iskelelerde araç kuyrukları oluştu. Tatilcilerin akınına uğrayan Bodrum kırmızı alarma geçti. Trafik uygulamaları 24 saate çıkarılırken, ilçeye giren tüm araçlar didik didik arandı. Yurdun birçok şehrinden Bodrum’a gelen tatilciler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sahillerde adım atacak yer kalmadı. Oteller ve turistik tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

DİLENCİLER SOKULMADI

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri de yoğunluğu fırsata çevirmek isteyen dilencileri ilçe girişinden geri çevirdi. Bodrum’a yaklaşık 1 milyon, Muğla geneline yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turistin geldiği tahmin ediliyor.