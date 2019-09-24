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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ / DHA
24.09.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Konya'da ilginç olay! Bu görüntüleri paylaştı, şikayet edildi...

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Konya'da ilginç olay! Bu görüntüleri paylaştı, şikayet edildi...

KONYA'da edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt (38), eşi ve çocuklarıyla otomobille giderken, 'yol vermeme' iddiasıyla yanına gelen 4 kişiyle yaşadığı tartışma anına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şikayette bulundu. Tartıştığı kişilerin kendi görüntülerini izinsiz paylaştığı yönünde şikayeti üzerine de bu sefer Söğüt jandarmaya gidip ifade verdi.

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  • Trafikte yaşadıklarını görüntüledi Şikayet edildi...
  • Trafikte yaşadıklarını görüntüledi Şikayet edildi...
  • Trafikte yaşadıklarını görüntüledi Şikayet edildi...
  • Trafikte yaşadıklarını görüntüledi Şikayet edildi...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kadınhanı ilçesindeki bir okulda görev yapan edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt, pazar günü akşam saatlerinde eşi Ferhan Söğüt ve 2 çocuğuyla birlikte ilçeye gittiği sırada yolda 27 AAC 911 plakalı aracın sürücüsüyle 'yol vermeme' tartışması yaşadı. Hafif ticari araç sürücüsü Ladik Kavşağı'nda gelip ışıkta beklediği sırada aracından indi. Söğüt de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde araçtan sürücüyle birlikte inen 3 kişi, Söğüt'ün otomobilinin yanına gelip kapıyı açarak, "Biz senden yol istedik. Sağ taraftan geçilmez" dedi. Söğüt de "Sağ tarafta kamyon varken ben nasıl geçeceğim, nasıl yol vereceğim?" diye sordu. Aralarında çıkan kısa süreli tartışmanın ardından Söğüt, ''Plakanızı aldım, ben polisim'' dedi. 4 kişi, yanlarındaki kadının da iknasıyla araçlarına döndü.

Söğüt, önündeki hafif ticari araçtaki sürücünün ineceğini anlayınca cep telefonu kamerasıyla kayda başladı. Olay anına ait cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 4 kişi hakkında da Sarayönü Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma, aracın plakasından 4 kişinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken haklarında 'tehdit ve hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'TOPLUMSAL FARKINDALIK AMACIYLA HEDEF GÖSTERMEDEN PAYLAŞTIM'

4 kişi ise kendilerine ait görüntünün izinsiz yayınladığı gerekçesiyle Söğüt hakkında şikayette bulundu. Jandarmaya gidip ifade veren Söğüt, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi: ''Işıklarda önümde durup, araçtan indikleri için tam olarak ne yapacaklarını bilemediğim için tedbir amaçlı telefonumu açarak video çekmeye başladım. Bu sırada da karşı taraftan 4 kişi araçtan inip, aracımıza geldi. Birisi gelip arabamın kapısını açarak, kolumdan çekiştirmeye başladı. Diğerleri de bana karşı laf dalaşında devam etti. Bu olay olurken de, videoyu çektiğimi fark ettikleri için aracımızdan ayrılıp kendi araçlarına doğru gittiler. Toplumsal bir farkındalık ortaya koymak için ve bu tarz olaylar kimsenin başına tekrar tekrar gelmesin diye, twitter hesabından herhangi bir isim belirtmeden, hedef göstermeden paylaştım."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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