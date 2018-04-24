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    İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntü... Araç kamerası kaydetti

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    24.04.2018 - 17:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da gasp çetesi, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunun motorlu kuryesine arkadan çarptı. Kuryenin üzerindeki yelekten parayı alamayan çete kuryeyi araca bindirip kaçırdı. Araçta kuryeyi döverek yeleğin cebindeki 650 bin TL'yi alan çete üyesi 5 kişi Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı. Gasp anı bir sürücünün otomobilindeki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Zeytinburnu'nda, 20 Nisan 2018 günü Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosundan paraları alan iki motosikletli kurye, seyir halindeyken motorlardan birine araç çarptı. İstanbulda akıllara durgunluk veren görüntü... Araç kamerası kaydetti
    Motor yere düştü. Bu sırada araçtan inen 4 kişi kuryelerin üzerine saldırdı. Paraları almaya çalışan gaspçılar kuryenin üzerine sarılı olan para yeleğini alamayınca, zorla araca bindirip kaçırdı. Kurye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kavşağında gaspçılar tarafından darp edilip, yola atıldı. Kolu kırılan kurye H.Ç. taksiyle Baltalimanı Kemik hastanesine gitti. Para yeleğindeki 650 bin TL'yi alan gaspçılar kaçtı. Olayın ardından, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıları belirlemek için çalışma başlattı.

    Polis yaptığı araştırmada, yoldan geçen bir sürücünün kamerası tarafından olay anının görüntülendiğini belirledi. Bu görüntülerden araç plakası tespit edildi. Araç plakasından, Büyükçekmece ve Beykoz'da adresleri belirlenen E.E. (24), G.G. (24), H.A. (37), T.U. (36) ve M.P. (37) yakalandı. Şüphelilerle birlikte 9 bin lira para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında, kuryeler döviz bürosundan çıkarken çeteye bilgi veren bir kişinin de bulunduğu bildirildi.

    Etiketler: Trafik , Motosiklet , gündem
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