Trafikte tehlikeli anlar!

İstanbul'da motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan ve adeta ölüme meydan okuyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen 34 VL 1303 plakalı motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ayaklarını da havaya kaldıran sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosikletlinin tehlikeli şovu ise diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün yatarak ilerlediği görülüyor.