Trafikte son 5 yılın acı bilançosu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bilgi edinme hakkı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) Türkiye’de son 5 yılda meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu sordu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren imzasıyla paylaşılan resmi rakamlarda Türkiye’deki trafik kazalarının acı bilançosu ortaya çıktı. Buna göre, Türkiye genelinde 2013-2017 yılları arasında 744 bin 701 ölümlü/yaramalı trafik kazası meydana gelirken, 11 bin 809 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 609 bin 762’si yerleşim merkezlerinde, 134 bin 642’si ise yerleşim yeri dışında (şehirler arası karayollarında) meydana geldi.

Son 5 yılda 60 milyon 644 bin 473 trafik cezası kesildi. Bu cezalardan 12 milyar 921 milyon 771 lira para toplandı. Sürücülere en fazla aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, direksiyon başında telefonda konuşma, emniyet kemeri takmama, yasak park, araçların muayene sürelerini geçirmek gibi konularda ceza kesildi.



