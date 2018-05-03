Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Trafikte son 5 yılın acı bilançosu

    Trafikte son 5 yılın acı bilançosu

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    03.05.2018 - 22:09 | Son Güncelleme:

    TRAFİK güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, bugünü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri düzenlenirken, Türkiye’deki trafik kazalarının bilançosu ise çok ağır oldu.

    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bilgi edinme hakkı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) Türkiye’de son 5 yılda meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu sordu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren imzasıyla paylaşılan resmi rakamlarda Türkiye’deki trafik kazalarının acı bilançosu ortaya çıktı. Buna göre, Türkiye genelinde 2013-2017 yılları arasında 744 bin 701 ölümlü/yaramalı trafik kazası meydana gelirken, 11 bin 809 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 609 bin 762’si yerleşim merkezlerinde, 134 bin 642’si ise yerleşim yeri dışında (şehirler arası karayollarında) meydana geldi.

    Son 5 yılda 60 milyon 644 bin 473 trafik cezası kesildi. Bu cezalardan 12 milyar 921 milyon 771 lira para toplandı. Sürücülere en fazla aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, direksiyon başında telefonda konuşma, emniyet kemeri takmama, yasak park, araçların muayene sürelerini geçirmek gibi konularda ceza kesildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri